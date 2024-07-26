https://ria.ru/20240726/peskov-1962107224.html

Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж "творческой интеллигенции"

Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж "творческой интеллигенции" - РИА Новости, 26.07.2024

Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж "творческой интеллигенции"

Многие представители интеллигенции, покинувшие Россию после 1917 года, вернулись на родину и принесли ей много пользы, тогда как ее враги сгинули за рубежом,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:20

2024-07-26T11:20

2024-07-26T13:51

россия

дмитрий песков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Многие представители интеллигенции, покинувшие Россию после 1917 года, вернулись на родину и принесли ей много пользы, тогда как ее враги сгинули за рубежом, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа". "Смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции. Ведь много. А сколько ученых уехало! Очень много. Бедствовали за границей — кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, в начале тридцатых годов, посылали уже гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться", — сказал он, отвечая на вопрос об уехавших за границу деятелях культуры.Песков подчеркнул, что это касается и знаменитых писателей, которых сейчас проходят в школе, и выдающихся ученых."И большинство из них удалось уговорить вернуться, и они принесли родине много пользы. А те, кто были настоящие враги, они так там и сгинули. Каждый сгинул по-разному. Это наша история", — добавил представитель Кремля.Он отметил, что сейчас бессмысленно пытаться донести российскую точку зрения до Запада, потому что там господствует атмосфера ненависти к России. Но, уверен Песков, пройдет время — и ситуация начнет успокаиваться.Фестиваль новых медиа проходит с 22 по 25 июля в Мастерской управления "Сенеж". В нем участвуют более 400 медиаменеджеров, журналистов, создателей контента, блогеров, пресс-секретарей, продюсеров и режиссеров — выпускники программы для медиатехнологов "Мастерской новых медиа".

https://ria.ru/20240503/vozvraschenie-1943514204.html

https://ria.ru/20240613/medvedev-1952716852.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, общество