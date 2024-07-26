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Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж "творческой интеллигенции" - РИА Новости, 26.07.2024
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11:20 26.07.2024 (обновлено: 13:51 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/peskov-1962107224.html
Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж "творческой интеллигенции"
Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж "творческой интеллигенции" - РИА Новости, 26.07.2024
Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж "творческой интеллигенции"
Многие представители интеллигенции, покинувшие Россию после 1917 года, вернулись на родину и принесли ей много пользы, тогда как ее враги сгинули за рубежом,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:20
2024-07-26T13:51
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Многие представители интеллигенции, покинувшие Россию после 1917 года, вернулись на родину и принесли ей много пользы, тогда как ее враги сгинули за рубежом, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа". &quot;Смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции. Ведь много. А сколько ученых уехало! Очень много. Бедствовали за границей — кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, в начале тридцатых годов, посылали уже гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться&quot;, — сказал он, отвечая на вопрос об уехавших за границу деятелях культуры.Песков подчеркнул, что это касается и знаменитых писателей, которых сейчас проходят в школе, и выдающихся ученых."И большинство из них удалось уговорить вернуться, и они принесли родине много пользы. А те, кто были настоящие враги, они так там и сгинули. Каждый сгинул по-разному. Это наша история", — добавил представитель Кремля.Он отметил, что сейчас бессмысленно пытаться донести российскую точку зрения до Запада, потому что там господствует атмосфера ненависти к России. Но, уверен Песков, пройдет время — и ситуация начнет успокаиваться.Фестиваль новых медиа проходит с 22 по 25 июля в Мастерской управления "Сенеж". В нем участвуют более 400 медиаменеджеров, журналистов, создателей контента, блогеров, пресс-секретарей, продюсеров и режиссеров — выпускники программы для медиатехнологов "Мастерской новых медиа".
https://ria.ru/20240503/vozvraschenie-1943514204.html
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж "творческой интеллигенции"

Песков: интеллигенция, покинувшая Россию после 1917, вернулась и принесла пользу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Многие представители интеллигенции, покинувшие Россию после 1917 года, вернулись на родину и принесли ей много пользы, тогда как ее враги сгинули за рубежом, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
«

"Смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции. Ведь много. А сколько ученых уехало! Очень много. Бедствовали за границей — кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, в начале тридцатых годов, посылали уже гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться", — сказал он, отвечая на вопрос об уехавших за границу деятелях культуры.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Песков подчеркнул, что это касается и знаменитых писателей, которых сейчас проходят в школе, и выдающихся ученых.
"И большинство из них удалось уговорить вернуться, и они принесли родине много пользы. А те, кто были настоящие враги, они так там и сгинули. Каждый сгинул по-разному. Это наша история", — добавил представитель Кремля.
Он отметил, что сейчас бессмысленно пытаться донести российскую точку зрения до Запада, потому что там господствует атмосфера ненависти к России. Но, уверен Песков, пройдет время — и ситуация начнет успокаиваться.
Фестиваль новых медиа проходит с 22 по 25 июля в Мастерской управления "Сенеж". В нем участвуют более 400 медиаменеджеров, журналистов, создателей контента, блогеров, пресс-секретарей, продюсеров и режиссеров — выпускники программы для медиатехнологов "Мастерской новых медиа".
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