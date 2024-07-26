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В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам - РИА Новости, 26.07.2024
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00:15 26.07.2024 (обновлено: 00:57 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам
Москве не известно, насколько реалистичны нынешние сигналы в вопросе переговоров с Украиной, никакой конкретики нет, заявил "Известиям" пресс-секретарь... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T00:15
2024-07-26T00:57
москва
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москве не известно, насколько реалистичны нынешние сигналы в вопросе переговоров с Украиной, никакой конкретики нет, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос о том, получала ли Москва от каких-либо политических сил на Украине конкретные сигналы, свидетельствующие о готовности к компромиссам.Ранее Песков заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести. При этом он отметил, что для начала нужно понять, насколько готов к диалогу Киев, пока "очень разные заявления звучат".Пресс-секретарь напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.Постпред России при ООН Василий Небензя в четверг заявил, что если Владимир Зеленский действительно "дозрел до разговора о мире", ему следует посмотреть на озвученную президентом России Владимиром Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240725/nebenzja-1962021894.html
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html
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москва, украина, дмитрий песков, россия
Москва, Украина, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам

Песков: Россия не уверена в реалистичности сигналов по переговорам по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москве не известно, насколько реалистичны нынешние сигналы в вопросе переговоров с Украиной, никакой конкретики нет, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос о том, получала ли Москва от каких-либо политических сил на Украине конкретные сигналы, свидетельствующие о готовности к компромиссам.
Ранее Песков заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести. При этом он отметил, что для начала нужно понять, насколько готов к диалогу Киев, пока "очень разные заявления звучат".
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Москва попросила членов СБ ООН узнать, почему Киев заговорил о переговорах
Вчера, 18:49
Пресс-секретарь напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.
Постпред России при ООН Василий Небензя в четверг заявил, что если Владимир Зеленский действительно "дозрел до разговора о мире", ему следует посмотреть на озвученную президентом России Владимиром Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит.
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
"Украина примет". На Западе сделали неожиданное заявление о России
24 июля, 19:50
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и отмену санкций против России.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Москва попросила членов СБ ООН узнать, почему Киев заговорил о переговорах
Вчера, 18:49
 
МоскваУкраинаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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