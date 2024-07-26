https://ria.ru/20240726/pentagon-1962171682.html

Глава Пентагона высказался о российских самолетах у Аляски

Глава Пентагона высказался о российских самолетах у Аляски - РИА Новости, 26.07.2024

Глава Пентагона высказался о российских самолетах у Аляски

В Пентагоне встревожены данными о патрулировании российских и китайских бомбардировщиков над Беринговым морем у берегов Аляски, заявил глава Минобороны США... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:05

2024-07-26T15:05

2024-07-26T18:53

в мире

аляска

берингово море

россия

ллойд остин

министерство обороны сша

ту-95

китай

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Пентагоне встревожены данными о патрулировании российских и китайских бомбардировщиков над Беринговым морем у берегов Аляски, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, его слова передает Associated Press."Эти отношения (между Москвой и Пекином. — Прим. ред.) вызывают у нас постоянное беспокойство", — сказал он.В статье также отмечается, что это был первый зарегистрированный случай, когда бомбардировщики КНР пролетели в пределах опознавательной зоны ПВО Аляски и когда самолеты двух стран взлетели с одной базы на северо-востоке России.Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. В ведомстве подчеркнули, что при выполнении задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права и не допускали нарушений воздушного пространства других государств. Кроме того, патрулирование не было направлено против третьих сторон и прошло в соответствии с ежегодным планом сотрудничества между военными двух стран, заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240711/voyna-1958999457.html

аляска

берингово море

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китай

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Cовместное патрулирование Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками Российские Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками провели совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями, а также северной частью Тихого океана, сообщило Минобороны России. Продолжительность полета составила более пяти часов, на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств. 2024-07-26T15:05 true PT1M37S

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в мире, аляска, берингово море, россия, ллойд остин, министерство обороны сша, ту-95, китай