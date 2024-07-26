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Глава Пентагона высказался о российских самолетах у Аляски - РИА Новости, 26.07.2024
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15:05 26.07.2024 (обновлено: 18:53 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pentagon-1962171682.html
Глава Пентагона высказался о российских самолетах у Аляски
Глава Пентагона высказался о российских самолетах у Аляски - РИА Новости, 26.07.2024
Глава Пентагона высказался о российских самолетах у Аляски
В Пентагоне встревожены данными о патрулировании российских и китайских бомбардировщиков над Беринговым морем у берегов Аляски, заявил глава Минобороны США... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:05
2024-07-26T18:53
в мире
аляска
берингово море
россия
ллойд остин
министерство обороны сша
ту-95
китай
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Пентагоне встревожены данными о патрулировании российских и китайских бомбардировщиков над Беринговым морем у берегов Аляски, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, его слова передает Associated Press."Эти отношения (между Москвой и Пекином. — Прим. ред.) вызывают у нас постоянное беспокойство", — сказал он.В статье также отмечается, что это был первый зарегистрированный случай, когда бомбардировщики КНР пролетели в пределах опознавательной зоны ПВО Аляски и когда самолеты двух стран взлетели с одной базы на северо-востоке России.Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. В ведомстве подчеркнули, что при выполнении задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права и не допускали нарушений воздушного пространства других государств. Кроме того, патрулирование не было направлено против третьих сторон и прошло в соответствии с ежегодным планом сотрудничества между военными двух стран, заключили в министерстве.
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Cовместное патрулирование Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками
Российские Ту-95МС вместе с китайскими стратегическими бомбардировщиками провели совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями, а также северной частью Тихого океана, сообщило Минобороны России. Продолжительность полета составила более пяти часов, на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.
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в мире, аляска, берингово море, россия, ллойд остин, министерство обороны сша, ту-95, китай
В мире, Аляска, Берингово море, Россия, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Ту-95, Китай
Глава Пентагона высказался о российских самолетах у Аляски

AP: глава Пентагона встревожен патрулированием ВС РФ и КНР у Аляски

© AFP 2024 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AFP 2024 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Пентагоне встревожены данными о патрулировании российских и китайских бомбардировщиков над Беринговым морем у берегов Аляски, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, его слова передает Associated Press.
"Эти отношения (между Москвой и Пекином. — Прим. ред.) вызывают у нас постоянное беспокойство", — сказал он.
В статье также отмечается, что это был первый зарегистрированный случай, когда бомбардировщики КНР пролетели в пределах опознавательной зоны ПВО Аляски и когда самолеты двух стран взлетели с одной базы на северо-востоке России.
Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. В ведомстве подчеркнули, что при выполнении задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права и не допускали нарушений воздушного пространства других государств. Кроме того, патрулирование не было направлено против третьих сторон и прошло в соответствии с ежегодным планом сотрудничества между военными двух стран, заключили в министерстве.
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В миреАляскаБерингово мореРоссияЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАТу-95Китай
 
 
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