https://ria.ru/20240726/pentagon-1962057429.html

Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке

Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке - РИА Новости, 26.07.2024

Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке

По территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные в результате этой атаки не пострадали, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T00:32

2024-07-26T00:32

2024-07-26T05:58

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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости/Прайм. По территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные в результате этой атаки не пострадали, подтвердил РИА Новости официальный представитель Пентагона."Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. На данном этапе у нас нет информации о том, что и сколько (снарядов – Прим. Ред.) было выпущено", — сказал он.Агентство Рейтер ранее написало со ссылкой на источники, что база, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке. При этом не уточнялось, привел ли обстрел к жертвам или разрушениям.С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.

https://ria.ru/20240716/irak-1960138471.html

https://ria.ru/20240623/khaos-1954828746.html

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ирак, министерство обороны сша, в мире, сша, сирия