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Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке - РИА Новости, 26.07.2024
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00:32 26.07.2024 (обновлено: 05:58 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pentagon-1962057429.html
Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке
Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке - РИА Новости, 26.07.2024
Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке
По территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные в результате этой атаки не пострадали, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T00:32
2024-07-26T05:58
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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости/Прайм. По территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные в результате этой атаки не пострадали, подтвердил РИА Новости официальный представитель Пентагона."Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. На данном этапе у нас нет информации о том, что и сколько (снарядов – Прим. Ред.) было выпущено", — сказал он.Агентство Рейтер ранее написало со ссылкой на источники, что база, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке. При этом не уточнялось, привел ли обстрел к жертвам или разрушениям.С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.
https://ria.ru/20240716/irak-1960138471.html
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ирак, министерство обороны сша, в мире, сша, сирия
Ирак, Министерство обороны США, В мире, США, Сирия
Пентагон подтвердил ракетный удар по американской базе в Ираке

Пентагон: при ракетном ударе по базе США в Ираке пострадавших военных нет

© AP Photo / Simon Walker/The Times/PoolАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Simon Walker/The Times/Pool
Американские военные в Ираке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости/Прайм. По территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные в результате этой атаки не пострадали, подтвердил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
"Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. На данном этапе у нас нет информации о том, что и сколько (снарядов – Прим. Ред.) было выпущено", — сказал он.
Американские военные на базе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Источник: в Ираке два заминированных беспилотника атаковали базу США
16 июля, 23:47
Агентство Рейтер ранее написало со ссылкой на источники, что база, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке. При этом не уточнялось, привел ли обстрел к жертвам или разрушениям.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
США создают хаос от Ирака до Боснии и Герцеговины, заявил Додик
23 июня, 11:17
 
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