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В Орске укрепят дамбу для предотвращения повторного наводнения - РИА Новости, 26.07.2024
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12:04 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/pasler-1962117671.html
В Орске укрепят дамбу для предотвращения повторного наводнения
В Орске укрепят дамбу для предотвращения повторного наводнения - РИА Новости, 26.07.2024
В Орске укрепят дамбу для предотвращения повторного наводнения
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер для избежания повторного наводнения в Орске после обильных дождей поручил мэрии укрепить дамбу, которую прорывало... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:04
2024-07-26T12:04
происшествия
жкх
орск
урал
оренбургская область
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер для избежания повторного наводнения в Орске после обильных дождей поручил мэрии укрепить дамбу, которую прорывало весной и затопило часть города, сообщила администрация Орска. "В связи с обильными осадками прогнозируется увеличение сброса с Ириклинского гидроузла. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил администрации Орска ускорить работы по аварийной засыпке проранов (траншей - ред.) на дамбе. Правительство области держит ситуацию на контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках", - говорится в сообщении. В Орске на местах проранов на дамбе - на улице Каманина, в поселке Лесоторговый и в районе улицы Борисоглебской - работает техника, ведётся отсыпка грунтом для предотвращения возможного подтопления из-за повышения уровня воды в Урале, информирует мэрия в своем Telegram-канале. "В случае необходимости будет принято решение о закрытии водопропускных шиберов (затворов - ред.), чтобы не допустить оттока Урала в Елшанку. Также по поручению губернатора сегодня состоялось заседание комиссии по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций, где было принято решение усилить работу всех экстренных и коммунальных служб", - добавили в мэрии. Также администрации Орска рекомендовано совместно с управлением эксплуатации Ириклинского водохранилища провести расчистку русла реки Урал в пределах города Орска для предупреждения ЧС в период паводка-2025. В апреле этого года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивал ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938243479.html
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происшествия, жкх, орск, урал, оренбургская область, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Орск, Урал, Оренбургская область, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орске укрепят дамбу для предотвращения повторного наводнения

Паслер поручил укрепить дамбу в Орске для избежания повторного наводнения

© РИА НовостиМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости
Место прорыва насыпной дамбы в Орске. Архивное фото
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УФА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер для избежания повторного наводнения в Орске после обильных дождей поручил мэрии укрепить дамбу, которую прорывало весной и затопило часть города, сообщила администрация Орска.
"В связи с обильными осадками прогнозируется увеличение сброса с Ириклинского гидроузла. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил администрации Орска ускорить работы по аварийной засыпке проранов (траншей - ред.) на дамбе. Правительство области держит ситуацию на контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках", - говорится в сообщении.
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В Орске на местах проранов на дамбе - на улице Каманина, в поселке Лесоторговый и в районе улицы Борисоглебской - работает техника, ведётся отсыпка грунтом для предотвращения возможного подтопления из-за повышения уровня воды в Урале, информирует мэрия в своем Telegram-канале.
"В случае необходимости будет принято решение о закрытии водопропускных шиберов (затворов - ред.), чтобы не допустить оттока Урала в Елшанку. Также по поручению губернатора сегодня состоялось заседание комиссии по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций, где было принято решение усилить работу всех экстренных и коммунальных служб", - добавили в мэрии.
Также администрации Орска рекомендовано совместно с управлением эксплуатации Ириклинского водохранилища провести расчистку русла реки Урал в пределах города Орска для предупреждения ЧС в период паводка-2025.
В апреле этого года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивал ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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ПроисшествияЖКХОрскУралОренбургская областьДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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