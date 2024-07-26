https://ria.ru/20240726/pasler-1962117671.html

В Орске укрепят дамбу для предотвращения повторного наводнения

В Орске укрепят дамбу для предотвращения повторного наводнения - РИА Новости, 26.07.2024

В Орске укрепят дамбу для предотвращения повторного наводнения

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер для избежания повторного наводнения в Орске после обильных дождей поручил мэрии укрепить дамбу, которую прорывало... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:04

2024-07-26T12:04

2024-07-26T12:04

происшествия

жкх

орск

урал

оренбургская область

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер для избежания повторного наводнения в Орске после обильных дождей поручил мэрии укрепить дамбу, которую прорывало весной и затопило часть города, сообщила администрация Орска. "В связи с обильными осадками прогнозируется увеличение сброса с Ириклинского гидроузла. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил администрации Орска ускорить работы по аварийной засыпке проранов (траншей - ред.) на дамбе. Правительство области держит ситуацию на контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках", - говорится в сообщении. В Орске на местах проранов на дамбе - на улице Каманина, в поселке Лесоторговый и в районе улицы Борисоглебской - работает техника, ведётся отсыпка грунтом для предотвращения возможного подтопления из-за повышения уровня воды в Урале, информирует мэрия в своем Telegram-канале. "В случае необходимости будет принято решение о закрытии водопропускных шиберов (затворов - ред.), чтобы не допустить оттока Урала в Елшанку. Также по поручению губернатора сегодня состоялось заседание комиссии по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций, где было принято решение усилить работу всех экстренных и коммунальных служб", - добавили в мэрии. Также администрации Орска рекомендовано совместно с управлением эксплуатации Ириклинского водохранилища провести расчистку русла реки Урал в пределах города Орска для предупреждения ЧС в период паводка-2025. В апреле этого года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивал ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938243479.html

https://ria.ru/20240405/pavodki-1938140268.html

орск

урал

оренбургская область

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происшествия, жкх, орск, урал, оренбургская область, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)