https://ria.ru/20240726/oropush-1962064725.html

Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш

Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш - РИА Новости, 26.07.2024

Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш

Две девушки в Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире, сообщил министерство здравоохранения южноамериканской страны. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T04:28

2024-07-26T04:28

2024-07-26T06:09

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Две девушки в Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире, сообщил министерство здравоохранения южноамериканской страны."Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге", — говорится в коммюнике минздрава.Как отмечает ведомство, на сегодняшний день в мировой научной литературе нет сообщений о случаях смерти от этого заболевания.В настоящее время расследуется еще один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в южном штате Санта-Катарина. Лихорадка Оропуш — тропическая вирусная инфекция. Названа в честь реки Оропуш (Республика Тринидад и Тобаго), где впервые был обнаружен и изолирован вирус. В Бразилии впервые обнаружена в 1960 году в крови ленивца. В 2024 году в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано более 7,2 тысячи случаев лихорадки Оропуш. Большинство из них в штатах Амазонас и Рондония. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге — боли в мышцах, скованность суставов, головная боль, рвота.

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

https://ria.ru/20240614/likhoradka-1952945927.html

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бразилия, тобаго, амазонас, в мире