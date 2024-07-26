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Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш - РИА Новости, 26.07.2024
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04:28 26.07.2024 (обновлено: 06:09 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/oropush-1962064725.html
Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш
Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш - РИА Новости, 26.07.2024
Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш
Две девушки в Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире, сообщил министерство здравоохранения южноамериканской страны. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T04:28
2024-07-26T06:09
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Две девушки в Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире, сообщил министерство здравоохранения южноамериканской страны.&quot;Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге&quot;, — говорится в коммюнике минздрава.Как отмечает ведомство, на сегодняшний день в мировой научной литературе нет сообщений о случаях смерти от этого заболевания.В настоящее время расследуется еще один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в южном штате Санта-Катарина. Лихорадка Оропуш — тропическая вирусная инфекция. Названа в честь реки Оропуш (Республика Тринидад и Тобаго), где впервые был обнаружен и изолирован вирус. В Бразилии впервые обнаружена в 1960 году в крови ленивца. В 2024 году в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано более 7,2 тысячи случаев лихорадки Оропуш. Большинство из них в штатах Амазонас и Рондония. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге — боли в мышцах, скованность суставов, головная боль, рвота.
https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html
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бразилия, тобаго, амазонас, в мире
Бразилия, Тобаго, Амазонас, В мире
Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш

Минздрав Бразилии: две гражданки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБразилия
Бразилия - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Две девушки в Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире, сообщил министерство здравоохранения южноамериканской страны.
«

"Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге", — говорится в коммюнике минздрава.

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Как отмечает ведомство, на сегодняшний день в мировой научной литературе нет сообщений о случаях смерти от этого заболевания.
В настоящее время расследуется еще один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в южном штате Санта-Катарина.
Лихорадка Оропуш — тропическая вирусная инфекция. Названа в честь реки Оропуш (Республика Тринидад и Тобаго), где впервые был обнаружен и изолирован вирус. В Бразилии впервые обнаружена в 1960 году в крови ленивца. В 2024 году в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано более 7,2 тысячи случаев лихорадки Оропуш. Большинство из них в штатах Амазонас и Рондония.
Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге — боли в мышцах, скованность суставов, головная боль, рвота.
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