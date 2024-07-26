https://ria.ru/20240726/orban-1962112300.html

Весь Евросоюз глумится над Орбаном за поездку в Москву, заявил Песков

Весь Евросоюз глумится над Орбаном за поездку в Москву, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024

Весь Евросоюз глумится над Орбаном за поездку в Москву, заявил Песков

Весь Евросоюз глумится над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном за поездку в Москву, там царит жутчайшая обстановка, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:44

2024-07-26T11:44

2024-07-26T11:46

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Весь Евросоюз глумится над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном за поездку в Москву, там царит жутчайшая обстановка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "За эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом. Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации, которые заявляют себя золотым миллиардом. Понимаете, то есть в этом плане обстановка жутчайшая", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. В Кремле заявили, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957680285.html

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