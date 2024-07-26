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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска подвергли обстрелу Горловку в ДНР из "натовской" артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:12
2024-07-26T23:12
2024-07-26T23:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу Горловку в ДНР из "натовской" артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Представительство сообщило в пятницу, что ВСУ сначала суток выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили боеприпас с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке два снаряда