https://ria.ru/20240726/obstrel-1962295584.html

При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель

При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.07.2024

При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель

При обстреле села Бочковка Белгородского района пострадал человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T23:01

2024-07-26T23:01

2024-07-26T23:10

белгородский район

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. При обстреле села Бочковка Белгородского района пострадал человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Бочковка Белгородского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой госпитализирована в отделение травматологии городской больницы №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.Гладков добавил, что в селе также выявили повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — в одном из зданий пробило кровлю, также урон получила линия электропередачи."Информация о последствиях обстрела уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", — заключил губернатор.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html

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белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород