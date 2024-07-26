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При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель
При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.07.2024
При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель
При обстреле села Бочковка Белгородского района пострадал человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:01
2024-07-26T23:01
2024-07-26T23:10
белгородский район
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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белгород
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. При обстреле села Бочковка Белгородского района пострадал человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Бочковка Белгородского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой госпитализирована в отделение травматологии городской больницы №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.Гладков добавил, что в селе также выявили повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — в одном из зданий пробило кровлю, также урон получила линия электропередачи."Информация о последствиях обстрела уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", — заключил губернатор.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html
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При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель
Гладков: при обстреле белгородского села Бочковка ВСУ пострадала женщина