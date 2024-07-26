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При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.07.2024
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23:01 26.07.2024 (обновлено: 23:10 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/obstrel-1962295584.html
При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель
При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.07.2024
При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель
При обстреле села Бочковка Белгородского района пострадал человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:01
2024-07-26T23:10
белгородский район
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. При обстреле села Бочковка Белгородского района пострадал человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Бочковка Белгородского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой госпитализирована в отделение травматологии городской больницы №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.Гладков добавил, что в селе также выявили повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — в одном из зданий пробило кровлю, также урон получила линия электропередачи."Информация о последствиях обстрела уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", — заключил губернатор.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород
Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород
При украинском обстреле белгородского села пострадал мирный житель

Гладков: при обстреле белгородского села Бочковка ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. При обстреле села Бочковка Белгородского района пострадал человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Бочковка Белгородского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой госпитализирована в отделение травматологии городской больницы №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.
Гладков добавил, что в селе также выявили повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — в одном из зданий пробило кровлю, также урон получила линия электропередачи.
"Информация о последствиях обстрела уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", — заключил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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