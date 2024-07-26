https://ria.ru/20240726/obstrel-1962161976.html

При обстреле Херсонской области пострадали трое детей

При обстреле Херсонской области пострадали трое детей - РИА Новости, 26.07.2024

При обстреле Херсонской области пострадали трое детей

В селе Масловка Херсонской области от обстрела со стороны украинских войск, которые целенаправленно били по жилым домам, пострадали четыре человека, включая... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:10

2024-07-26T14:10

2024-07-26T14:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В селе Масловка Херсонской области от обстрела со стороны украинских войск, которые целенаправленно били по жилым домам, пострадали четыре человека, включая троих детей, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка Новокаховского городского округа от обстрела со стороны украинских террористов. Вражеские боевики целенаправленно били по жилым домам. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - написал Сальдо. Он добавил, что в Алешкинском округе ВСУ сбросили на частный дом несколько боеприпасов, пострадавших нет, однако здание сильно повреждено. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия