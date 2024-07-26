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При обстреле Херсонской области пострадали трое детей - РИА Новости, 26.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 26.07.2024 (обновлено: 14:14 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/obstrel-1962161976.html
При обстреле Херсонской области пострадали трое детей
При обстреле Херсонской области пострадали трое детей - РИА Новости, 26.07.2024
При обстреле Херсонской области пострадали трое детей
В селе Масловка Херсонской области от обстрела со стороны украинских войск, которые целенаправленно били по жилым домам, пострадали четыре человека, включая... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:10
2024-07-26T14:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В селе Масловка Херсонской области от обстрела со стороны украинских войск, которые целенаправленно били по жилым домам, пострадали четыре человека, включая троих детей, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка Новокаховского городского округа от обстрела со стороны украинских террористов. Вражеские боевики целенаправленно били по жилым домам. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - написал Сальдо. Он добавил, что в Алешкинском округе ВСУ сбросили на частный дом несколько боеприпасов, пострадавших нет, однако здание сильно повреждено. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
При обстреле Херсонской области пострадали трое детей

Сальдо: при обстреле херсонского села Масловка пострадали четыре человека

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В селе Масловка Херсонской области от обстрела со стороны украинских войск, которые целенаправленно били по жилым домам, пострадали четыре человека, включая троих детей, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка Новокаховского городского округа от обстрела со стороны украинских террористов. Вражеские боевики целенаправленно били по жилым домам. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - написал Сальдо.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Он добавил, что в Алешкинском округе ВСУ сбросили на частный дом несколько боеприпасов, пострадавших нет, однако здание сильно повреждено.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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