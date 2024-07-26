https://ria.ru/20240726/nyu-york-1962068509.html
Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи боевиками ВСУ
Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи боевиками ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи боевиками ВСУ
Военнослужащие ВСУ расстреляли семью, возвращавшуюся из подконтрольного Киеву Нью-Йорка домой, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T06:05
2024-07-26T06:05
2024-07-26T06:05
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ расстреляли семью, возвращавшуюся из подконтрольного Киеву Нью-Йорка домой, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Новгородское в пригороде Торецка. По словам Мухина, соседи были не очень благополучные и ходили по окрестным селам: то в соседний Нью-Йорк, то в Торецк, то возвращались в свой дом в Новгородском. Все эти села сейчас освобождают российские военные. "Они то в Новгородское ходили, то назад. Дом у вас целый, что вы ушли из него… Они пошли, их там расстреляли, сказали, так и лежат", - рассказал беженец. Он уточнил, что расстреляли их украинские военные, которые заподозрили в них "ждунов". Также Мухин рассказал, что еще одному жителю Новгородского украинские военнослужащие сломали челюсть и руку, порезали руки.
https://ria.ru/20240724/nyu-york-1961614189.html
https://ria.ru/20240704/vsu-1957433780.html
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нью-йорк (город), торецк, киев, юрий мухин, вооруженные силы украины, в мире
Нью-Йорк (город), Торецк, Киев, Юрий Мухин, Вооруженные силы Украины, В мире
Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи боевиками ВСУ
Беженец из Нью-Йорка в ДНР Мухин: ВСУ расстреляли возвращавшуюся из села семью
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ расстреляли семью, возвращавшуюся из подконтрольного Киеву Нью-Йорка домой, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Новгородское в пригороде Торецка.
По словам Мухина, соседи были не очень благополучные и ходили по окрестным селам: то в соседний Нью-Йорк, то в Торецк, то возвращались в свой дом в Новгородском. Все эти села сейчас освобождают российские военные.
"Они то в Новгородское ходили, то назад. Дом у вас целый, что вы ушли из него… Они пошли, их там расстреляли, сказали, так и лежат", - рассказал беженец.
Он уточнил, что расстреляли их украинские военные, которые заподозрили в них "ждунов".
Также Мухин рассказал, что еще одному жителю Новгородского украинские военнослужащие сломали челюсть и руку, порезали руки.