https://ria.ru/20240726/nyu-york-1962068509.html

Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи боевиками ВСУ

Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи боевиками ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024

Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи боевиками ВСУ

Военнослужащие ВСУ расстреляли семью, возвращавшуюся из подконтрольного Киеву Нью-Йорка домой, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T06:05

2024-07-26T06:05

2024-07-26T06:05

нью-йорк (город)

торецк

киев

юрий мухин

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ расстреляли семью, возвращавшуюся из подконтрольного Киеву Нью-Йорка домой, рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Новгородское в пригороде Торецка. По словам Мухина, соседи были не очень благополучные и ходили по окрестным селам: то в соседний Нью-Йорк, то в Торецк, то возвращались в свой дом в Новгородском. Все эти села сейчас освобождают российские военные. "Они то в Новгородское ходили, то назад. Дом у вас целый, что вы ушли из него… Они пошли, их там расстреляли, сказали, так и лежат", - рассказал беженец. Он уточнил, что расстреляли их украинские военные, которые заподозрили в них "ждунов". Также Мухин рассказал, что еще одному жителю Новгородского украинские военнослужащие сломали челюсть и руку, порезали руки.

https://ria.ru/20240724/nyu-york-1961614189.html

https://ria.ru/20240704/vsu-1957433780.html

нью-йорк (город)

торецк

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нью-йорк (город), торецк, киев, юрий мухин, вооруженные силы украины, в мире