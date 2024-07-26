https://ria.ru/20240726/neuralink-1962070318.html
Первый человек с чипом Neuralink рассказал о своей мечте
Первый человек с чипом Neuralink рассказал о своей мечте - РИА Новости, 26.07.2024
Первый человек с чипом Neuralink рассказал о своей мечте
Первый пациент с мозговым имплантом Neuralink американец Нолан Арбо в интервью РИА Новости выразил надежду, что благодаря испытываемой им технологии сможет... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:09
2024-07-26T07:09
2024-07-26T07:09
илон маск
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Первый пациент с мозговым имплантом Neuralink американец Нолан Арбо в интервью РИА Новости выразил надежду, что благодаря испытываемой им технологии сможет закончить высшее образование и работать в сфере неврологии. Арбо семь лет назад оказался парализован в результате несчастного случая. В январе 2024 года он стал первым человеком, на котором компания Илона Маска Neuralink испытала мозговой имплант Telepathy ("Телепатия"). Он дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создан для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы силой мысли. "Я очень долго хотел вернуться в университет и получить диплом, но это не выглядело целесообразным, поскольку я не знал, как я буду писать работы, выполнять задания по математике. Сейчас это все еще достаточно сложно, но это то, на что я могу надеяться в будущем", - рассказал собеседник агентства. По словам Арбо, спустя 6 месяцев эксперимента он может "делать на компьютере многие вещи, которые могут делать обычные люди". "И это дает мне возможность быть конкурентоспособным как в видеоиграх, так и в плане трудоустройства, я могу потенциально получить работу, которой бы не мог получить раньше", - отметил он. Арбо поделился, что до несчастного случая учился на кафедре политических наук, специализировался на международной политике и дипломатии. Однако он уже "не уверен, что вернется к этому". "Моя жизнь принимает порой странные повороты, поэтому может быть более логичным будет вернуться к обучению, но в такой сфере, как клиническая неврология. Это в большой степени то, чем я занимаюсь сейчас", - рассказал Арбо, признавшись, что хотел бы продолжить работу в Neuralink в качестве консультанта или любом другом амплуа и после окончания своего испытаний импланта.
https://ria.ru/20240726/neuralink-1962066671.html
https://ria.ru/20240726/neuralink-1962063049.html
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илон маск
Первый человек с чипом Neuralink рассказал о своей мечте
Первый человек с чипом Neuralink Арбо заявил, что мечтает вернуться в вуз
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Первый пациент с мозговым имплантом Neuralink американец Нолан Арбо в интервью РИА Новости выразил надежду, что благодаря испытываемой им технологии сможет закончить высшее образование и работать в сфере неврологии.
Арбо семь лет назад оказался парализован в результате несчастного случая. В январе 2024 года он стал первым человеком, на котором компания Илона Маска
Neuralink испытала мозговой имплант Telepathy ("Телепатия"). Он дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создан для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы силой мысли.
"Я очень долго хотел вернуться в университет и получить диплом, но это не выглядело целесообразным, поскольку я не знал, как я буду писать работы, выполнять задания по математике. Сейчас это все еще достаточно сложно, но это то, на что я могу надеяться в будущем", - рассказал собеседник агентства.
По словам Арбо, спустя 6 месяцев эксперимента он может "делать на компьютере многие вещи, которые могут делать обычные люди". "И это дает мне возможность быть конкурентоспособным как в видеоиграх, так и в плане трудоустройства, я могу потенциально получить работу, которой бы не мог получить раньше", - отметил он.
Арбо поделился, что до несчастного случая учился на кафедре политических наук, специализировался на международной политике и дипломатии. Однако он уже "не уверен, что вернется к этому".
"Моя жизнь принимает порой странные повороты, поэтому может быть более логичным будет вернуться к обучению, но в такой сфере, как клиническая неврология. Это в большой степени то, чем я занимаюсь сейчас", - рассказал Арбо, признавшись, что хотел бы продолжить работу в Neuralink в качестве консультанта или любом другом амплуа и после окончания своего испытаний импланта.