https://ria.ru/20240726/neuralink-1962066671.html

Neuralink создает приложение для людей с мозговым имплантом

Neuralink создает приложение для людей с мозговым имплантом - РИА Новости, 26.07.2024

Neuralink создает приложение для людей с мозговым имплантом

Разработчики Neuralink работают над созданием приложения для устройств Apple, которое позволит обездвиженным людям с мозговым имплантом управлять смартфоном или РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:15

2024-07-26T05:15

2024-07-26T05:15

apple

технологии

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Разработчики Neuralink работают над созданием приложения для устройств Apple, которое позволит обездвиженным людям с мозговым имплантом управлять смартфоном или планшетом, рассказал РИА Новости участник клинического испытания, первый человек с мозговым имплантом Neuralink Нолан Арбо. "Они пытаются создать его для компьютера Mac, и это позволит им просто переносить приложение на любое устройство, будь то смартфон, компьютер или планшет, которым я смогу управлять", - рассказал Арбо. Сейчас, по его словам, технологию испытывают на компьютере, на котором программа, получая сигналы мозга, управляет курсором на экране, теперь специалистам следует "что-то изменить", чтобы было возможно управление устройствами, на которых не предусмотрен курсор. Арбо семь лет назад оказался парализован в результате несчастного случая и в январе 2024 года стал первым человеком, на котором компания Neuralink испытывает мозговой имплант Telepathy ("Телепатия"). Устройство, помещенное в отдел мозга, ответственный за управление двигательным аппаратом, дает владельцу возможность управлять компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

https://ria.ru/20240726/neuralink-1962063049.html

https://ria.ru/20240321/implant-1934585639.html

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apple, технологии