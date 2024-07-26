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Neuralink создает приложение для людей с мозговым имплантом - РИА Новости, 26.07.2024
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05:15 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/neuralink-1962066671.html
Neuralink создает приложение для людей с мозговым имплантом
Neuralink создает приложение для людей с мозговым имплантом - РИА Новости, 26.07.2024
Neuralink создает приложение для людей с мозговым имплантом
Разработчики Neuralink работают над созданием приложения для устройств Apple, которое позволит обездвиженным людям с мозговым имплантом управлять смартфоном или РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:15
2024-07-26T05:15
apple
технологии
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Разработчики Neuralink работают над созданием приложения для устройств Apple, которое позволит обездвиженным людям с мозговым имплантом управлять смартфоном или планшетом, рассказал РИА Новости участник клинического испытания, первый человек с мозговым имплантом Neuralink Нолан Арбо. "Они пытаются создать его для компьютера Mac, и это позволит им просто переносить приложение на любое устройство, будь то смартфон, компьютер или планшет, которым я смогу управлять", - рассказал Арбо. Сейчас, по его словам, технологию испытывают на компьютере, на котором программа, получая сигналы мозга, управляет курсором на экране, теперь специалистам следует "что-то изменить", чтобы было возможно управление устройствами, на которых не предусмотрен курсор. Арбо семь лет назад оказался парализован в результате несчастного случая и в январе 2024 года стал первым человеком, на котором компания Neuralink испытывает мозговой имплант Telepathy ("Телепатия"). Устройство, помещенное в отдел мозга, ответственный за управление двигательным аппаратом, дает владельцу возможность управлять компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
https://ria.ru/20240726/neuralink-1962063049.html
https://ria.ru/20240321/implant-1934585639.html
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apple, технологии
Apple, Технологии
Neuralink создает приложение для людей с мозговым имплантом

Neuralink создает приложение для устройств Apple для людей с мозговым имплантом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Разработчики Neuralink работают над созданием приложения для устройств Apple, которое позволит обездвиженным людям с мозговым имплантом управлять смартфоном или планшетом, рассказал РИА Новости участник клинического испытания, первый человек с мозговым имплантом Neuralink Нолан Арбо.
"Они пытаются создать его для компьютера Mac, и это позволит им просто переносить приложение на любое устройство, будь то смартфон, компьютер или планшет, которым я смогу управлять", - рассказал Арбо.
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Сейчас, по его словам, технологию испытывают на компьютере, на котором программа, получая сигналы мозга, управляет курсором на экране, теперь специалистам следует "что-то изменить", чтобы было возможно управление устройствами, на которых не предусмотрен курсор.
Арбо семь лет назад оказался парализован в результате несчастного случая и в январе 2024 года стал первым человеком, на котором компания Neuralink испытывает мозговой имплант Telepathy ("Телепатия"). Устройство, помещенное в отдел мозга, ответственный за управление двигательным аппаратом, дает владельцу возможность управлять компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
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