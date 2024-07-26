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Первый человек с имплантом Neuralink обучает "машину" письму силой мысли - РИА Новости, 26.07.2024
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03:18 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/neuralink-1962063049.html
Первый человек с имплантом Neuralink обучает "машину" письму силой мысли
Первый человек с имплантом Neuralink обучает "машину" письму силой мысли - РИА Новости, 26.07.2024
Первый человек с имплантом Neuralink обучает "машину" письму силой мысли
Первый в мире пациент с имплантированным в мозг чипом Neuralink американец Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что обучает программу "письму". РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T03:18
2024-07-26T03:18
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Первый в мире пациент с имплантированным в мозг чипом Neuralink американец Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что обучает программу "письму". "Вчера мы делали нечто, что я могу назвать "писание пальцем", это как язык жестов - я пишу алфавит языком жестов и алгоритм учится этому", - рассказал участник эксперимента. Также он сообщил, что вместе с разработчиками Neuralink учит программу помогать человеку "писать". "Мы начали с пяти-шести символов, чтобы дать алгоритму Neuralink обучиться тому, что я пытался делать, и я "написал" таким образом (с помощью мысли - ред.) несколько слов, это было очень-очень круто", - рассказал он. По словам участника эксперимента, "это только начало". Арбо оказался парализован в результате произошедшего семь лет назад несчастного случая. Он стал первым человеком, в мозг которого был установлен имплант, призванный, получая сигналы мозга, выполнять его команды. В отличие от известных ранее технологий по отслеживанию движения глаз пациента на мониторе, Neuralink пытается добиться того, чтобы пациенты могли управлять компьютером буквально "силой мысли". По словам участника исследования, хотя одним из наиболее любимых им видов эксперимента остаются видеоигры, ему нравится все, что происходит в рамках испытаний.
https://ria.ru/20240725/chelovek-1961859670.html
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в мире
В мире
Первый человек с имплантом Neuralink обучает "машину" письму силой мысли

Первый человек с имплантом Neuralink Арбо обучает "машину" письму силой мысли

© Фото : Mask et al / NeuralinkЧипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов
Чипы интерфейса мозг-компьютер и набор электродов - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Mask et al / Neuralink
Чипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Первый в мире пациент с имплантированным в мозг чипом Neuralink американец Нолан Арбо рассказал РИА Новости, что обучает программу "письму".
"Вчера мы делали нечто, что я могу назвать "писание пальцем", это как язык жестов - я пишу алфавит языком жестов и алгоритм учится этому", - рассказал участник эксперимента. Также он сообщил, что вместе с разработчиками Neuralink учит программу помогать человеку "писать".
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"Мы начали с пяти-шести символов, чтобы дать алгоритму Neuralink обучиться тому, что я пытался делать, и я "написал" таким образом (с помощью мысли - ред.) несколько слов, это было очень-очень круто", - рассказал он. По словам участника эксперимента, "это только начало".
Арбо оказался парализован в результате произошедшего семь лет назад несчастного случая. Он стал первым человеком, в мозг которого был установлен имплант, призванный, получая сигналы мозга, выполнять его команды. В отличие от известных ранее технологий по отслеживанию движения глаз пациента на мониторе, Neuralink пытается добиться того, чтобы пациенты могли управлять компьютером буквально "силой мысли".
По словам участника исследования, хотя одним из наиболее любимых им видов эксперимента остаются видеоигры, ему нравится все, что происходит в рамках испытаний.
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