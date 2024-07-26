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Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов

Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов - РИА Новости, 26.07.2024

Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов

Если бы США тратили на гумпомощь нуждающимся странам "малую толику" того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, мир был бы другим, заявил постпред... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:55

2024-07-26T19:55

2024-07-26T19:55

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ООН, 26 июл - РИА Новости. Если бы США тратили на гумпомощь нуждающимся странам "малую толику" того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, мир был бы другим, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее зампостпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании СБ обвинил РФ в том, что она мало делает для улучшения гуманитарной ситуации в Газе, а также упомянул кризис на Украине, заявив, что Россия якобы "не помогает решать гуманитарные кризисы, она их создает". Российский постпред после нападок американского коллеги отметил, что тот, похоже "наслаждается своими, как ему кажется, убийственными инвективами в адрес России". При этом Небензя отметил, что РФ "весьма признательна" представителю США за наглядную иллюстрацию того, как не должно выглядеть выступление государства, претендующего на роль ответственного международного игрока или "самопровозглашенного тренера всех международных игроков". "Если бы Соединенные Штаты тратили на гуманитарную помощь Газе, да и другим нуждающимся регионам, хотя бы малую толику того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, наш мир был бы другим. Миллиарды долларов на оружие Израилю, в том числе 6,5 миллиарда (долларов - ред.) после 7 октября. И десятки миллиардов долларов Украине. На оружие, от которого гибнут тысячи палестинцев и украинцев. Вот реальный вклад Вашингтона", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН. Небензя также упомянул "бездарный проект" морского причала США в Газе, охарактеризовав его как "шедевр понтонной архитектуры". "Россия оказывает гуманитарную помощь Палестине по государственной и общественной линии и через всемирную продовольственную программу. И палестинцы об этом прекрасно знают. И вообще, коллеги, дружеский вам совет. Прежде чем поучать других, заплатите хотя бы свой взнос в Организацию Объединенных Наций. И перестаньте провоцировать кризис ликвидности, удерживающий в том числе и гуманитарные усилия нашей организации", - подытожил он, обращаясь к американской делегации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. При этом Небензя отметил, что РФ "весьма признательна" представителю США за наглядную иллюстрацию того, как не должно выглядеть выступление государства, претендующего на роль ответственного международного игрока или "самопровозглашенного тренера всех международных игроков". О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил президент США Джо Байден. С самого начала ее работы происходили опасные инциденты. Так, во время шторма четыре небольших военных катера ВС США оторвались от пирса, в результате чего два из них вынесло на побережье в Газе, два - в Израиле. Ранее ранения получили трое работавших на пирсе американских военных, один из них оказался в критическом состоянии.

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