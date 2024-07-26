Рейтинг@Mail.ru
Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/nebenzja-1962264828.html
Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов
Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов - РИА Новости, 26.07.2024
Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов
Если бы США тратили на гумпомощь нуждающимся странам "малую толику" того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, мир был бы другим, заявил постпред... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:55
2024-07-26T19:55
сша
россия
украина
василий небензя
сергей лавров
джо байден
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 26 июл - РИА Новости. Если бы США тратили на гумпомощь нуждающимся странам "малую толику" того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, мир был бы другим, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее зампостпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании СБ обвинил РФ в том, что она мало делает для улучшения гуманитарной ситуации в Газе, а также упомянул кризис на Украине, заявив, что Россия якобы "не помогает решать гуманитарные кризисы, она их создает". Российский постпред после нападок американского коллеги отметил, что тот, похоже "наслаждается своими, как ему кажется, убийственными инвективами в адрес России". При этом Небензя отметил, что РФ "весьма признательна" представителю США за наглядную иллюстрацию того, как не должно выглядеть выступление государства, претендующего на роль ответственного международного игрока или "самопровозглашенного тренера всех международных игроков". "Если бы Соединенные Штаты тратили на гуманитарную помощь Газе, да и другим нуждающимся регионам, хотя бы малую толику того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, наш мир был бы другим. Миллиарды долларов на оружие Израилю, в том числе 6,5 миллиарда (долларов - ред.) после 7 октября. И десятки миллиардов долларов Украине. На оружие, от которого гибнут тысячи палестинцев и украинцев. Вот реальный вклад Вашингтона", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН. Небензя также упомянул "бездарный проект" морского причала США в Газе, охарактеризовав его как "шедевр понтонной архитектуры". "Россия оказывает гуманитарную помощь Палестине по государственной и общественной линии и через всемирную продовольственную программу. И палестинцы об этом прекрасно знают. И вообще, коллеги, дружеский вам совет. Прежде чем поучать других, заплатите хотя бы свой взнос в Организацию Объединенных Наций. И перестаньте провоцировать кризис ликвидности, удерживающий в том числе и гуманитарные усилия нашей организации", - подытожил он, обращаясь к американской делегации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. При этом Небензя отметил, что РФ "весьма признательна" представителю США за наглядную иллюстрацию того, как не должно выглядеть выступление государства, претендующего на роль ответственного международного игрока или "самопровозглашенного тренера всех международных игроков". О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил президент США Джо Байден. С самого начала ее работы происходили опасные инциденты. Так, во время шторма четыре небольших военных катера ВС США оторвались от пирса, в результате чего два из них вынесло на побережье в Газе, два - в Израиле. Ранее ранения получили трое работавших на пирсе американских военных, один из них оказался в критическом состоянии.
https://ria.ru/20240722/nebenzya-1961343511.html
https://ria.ru/20240725/zasedanie-1962026898.html
https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962009204.html
https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962006983.html
https://ria.ru/20240709/raketa-1958613399.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, василий небензя, сергей лавров, джо байден, оон, нато, в мире
США, Россия, Украина, Василий Небензя, Сергей Лавров, Джо Байден, ООН, НАТО, В мире
Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов

Небензя: вместо гумпомощи США тратят миллиарды долларов на поставку оружия

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 июл - РИА Новости. Если бы США тратили на гумпомощь нуждающимся странам "малую толику" того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, мир был бы другим, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее зампостпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании СБ обвинил РФ в том, что она мало делает для улучшения гуманитарной ситуации в Газе, а также упомянул кризис на Украине, заявив, что Россия якобы "не помогает решать гуманитарные кризисы, она их создает".
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Израиль игнорирует все подходы по решению конфликта в Газе, заявил Небензя
22 июля, 23:27
Российский постпред после нападок американского коллеги отметил, что тот, похоже "наслаждается своими, как ему кажется, убийственными инвективами в адрес России".
При этом Небензя отметил, что РФ "весьма признательна" представителю США за наглядную иллюстрацию того, как не должно выглядеть выступление государства, претендующего на роль ответственного международного игрока или "самопровозглашенного тренера всех международных игроков".
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Украину решили не приглашать на заседание Совбеза ООН, заявил Небензя
25 июля, 19:17
"Если бы Соединенные Штаты тратили на гуманитарную помощь Газе, да и другим нуждающимся регионам, хотя бы малую толику того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, наш мир был бы другим. Миллиарды долларов на оружие Израилю, в том числе 6,5 миллиарда (долларов - ред.) после 7 октября. И десятки миллиардов долларов Украине. На оружие, от которого гибнут тысячи палестинцев и украинцев. Вот реальный вклад Вашингтона", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН.
Небензя также упомянул "бездарный проект" морского причала США в Газе, охарактеризовав его как "шедевр понтонной архитектуры".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Небензя призвал Киев присмотреться к мирной инициативе, озвученной Путиным
25 июля, 17:50
"Россия оказывает гуманитарную помощь Палестине по государственной и общественной линии и через всемирную продовольственную программу. И палестинцы об этом прекрасно знают. И вообще, коллеги, дружеский вам совет. Прежде чем поучать других, заплатите хотя бы свой взнос в Организацию Объединенных Наций. И перестаньте провоцировать кризис ликвидности, удерживающий в том числе и гуманитарные усилия нашей организации", - подытожил он, обращаясь к американской делегации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России
25 июля, 17:42
При этом Небензя отметил, что РФ "весьма признательна" представителю США за наглядную иллюстрацию того, как не должно выглядеть выступление государства, претендующего на роль ответственного международного игрока или "самопровозглашенного тренера всех международных игроков".
О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил президент США Джо Байден. С самого начала ее работы происходили опасные инциденты. Так, во время шторма четыре небольших военных катера ВС США оторвались от пирса, в результате чего два из них вынесло на побережье в Газе, два - в Израиле. Ранее ранения получили трое работавших на пирсе американских военных, один из них оказался в критическом состоянии.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Небензя: упавшую на больницу в Киеве ракету выпустили из норвежского ЗРК
9 июля, 20:15
 
СШАРоссияУкраинаВасилий НебензяСергей ЛавровДжо БайденООННАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала