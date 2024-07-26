https://ria.ru/20240726/murmansk-1962147974.html

В Мурманске кот спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии

В Мурманске кот спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии - РИА Новости, 26.07.2024

В Мурманске кот спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии

Водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем в Мурманске и был доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в региональной ГИБДД. На кадрах видео в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:29

2024-07-26T13:29

2024-07-26T13:29

происшествия

мурманск

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МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем в Мурманске и был доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в региональной ГИБДД. На кадрах видео в социальной сети "ВКонтакте" видно, что виновником аварии стал кот, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. "Водитель мотоцикла Honda допустил столкновение с автомобилем Renault. В результате водитель мотоцикла получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в инспекции. На кадрах видео, на которых запечатлен момент аварии, видно, что столкновение произошло из-за кота, который переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Водитель легкового автомобиля резко затормозил, чтобы не сбить животное, а мотоциклист, ехавший следом, врезался в легковушку. Кот с места аварии скрылся.

https://ria.ru/20240726/muzhchina-1962128622.html

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск