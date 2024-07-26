https://ria.ru/20240726/moskva-1962223126.html

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину - РИА Новости, 26.07.2024

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину

Задержан мужчина, напавший с ножом на женщину в парке в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:21

2024-07-26T17:21

2024-07-26T17:21

происшествия

москва

ирина волк

московский уголовный розыск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, напавший с ножом на женщину в парке в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из Московского уголовного розыска совместно с сотрудниками полиции из Центрального административного округа и Пресненского района столицы при участии Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в одном из парков... Следователем ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - написала она. Волк добавила, что потерпевшая позвонила в полицию ночью в пятницу и сообщила о том, что к ней подошел незнакомый мужчина "и нанес непроникающее ранение ножом в область лица. Потом, отобрав личные вещи и деньги, скрылся". Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в квартире по месту жительства в Шмитовском проезде, отмечает представитель МВД.

https://ria.ru/20240725/napadenie-1962055909.html

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происшествия, москва, ирина волк, московский уголовный розыск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)