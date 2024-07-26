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В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину - РИА Новости, 26.07.2024
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину
Задержан мужчина, напавший с ножом на женщину в парке в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:21
2024-07-26T17:21
2024-07-26T17:21
происшествия
москва
ирина волк
московский уголовный розыск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, напавший с ножом на женщину в парке в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из Московского уголовного розыска совместно с сотрудниками полиции из Центрального административного округа и Пресненского района столицы при участии Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в одном из парков... Следователем ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - написала она. Волк добавила, что потерпевшая позвонила в полицию ночью в пятницу и сообщила о том, что к ней подошел незнакомый мужчина "и нанес непроникающее ранение ножом в область лица. Потом, отобрав личные вещи и деньги, скрылся". Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в квартире по месту жительства в Шмитовском проезде, отмечает представитель МВД.
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происшествия, москва, ирина волк, московский уголовный розыск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Московский уголовный розыск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину в парке в центре