https://ria.ru/20240726/moskva-1962098081.html

Ракова рассказала о выпускниках в Москве, закончивших школу с медалью

Ракова рассказала о выпускниках в Москве, закончивших школу с медалью - РИА Новости, 26.07.2024

Ракова рассказала о выпускниках в Москве, закончивших школу с медалью

Каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью, всего же медали "За особые успехи в обучении" получили свыше восьми тысяч школьников, сообщила... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:36

2024-07-26T10:36

2024-07-26T10:36

общество

москва

анастасия ракова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580798226_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_b46d23f9c58a1c1ad9c46710ef556857.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью, всего же медали "За особые успехи в обучении" получили свыше восьми тысяч школьников, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы гордимся нашими выпускниками и их успехами в учебе. В этом году каждый восьмой учащийся в столице окончил школу с медалью. Награды получили более 8 тысяч ребят, которые завершили обучение на "отлично", и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ", - рассказала Ракова. Вице-мэр отметила, что среди медалистов 37 выпускников с инвалидностью, в том числе шесть юношей и девушек из реабилитационно-образовательных центров. "Мы создаем все необходимые условия для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали качественное образование и достигали высоких результатов на экзаменах и конкурсах, становясь образцом упорства и примером для вдохновения для каждого из нас", - подчеркнула Ракова.

https://ria.ru/20240614/ege-1952798519.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова