https://ria.ru/20240726/moskva-1962098081.html
Ракова рассказала о выпускниках в Москве, закончивших школу с медалью
Ракова рассказала о выпускниках в Москве, закончивших школу с медалью - РИА Новости, 26.07.2024
Ракова рассказала о выпускниках в Москве, закончивших школу с медалью
Каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью, всего же медали "За особые успехи в обучении" получили свыше восьми тысяч школьников, сообщила... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:36
2024-07-26T10:36
2024-07-26T10:36
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью, всего же медали "За особые успехи в обучении" получили свыше восьми тысяч школьников, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы гордимся нашими выпускниками и их успехами в учебе. В этом году каждый восьмой учащийся в столице окончил школу с медалью. Награды получили более 8 тысяч ребят, которые завершили обучение на "отлично", и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ", - рассказала Ракова. Вице-мэр отметила, что среди медалистов 37 выпускников с инвалидностью, в том числе шесть юношей и девушек из реабилитационно-образовательных центров. "Мы создаем все необходимые условия для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали качественное образование и достигали высоких результатов на экзаменах и конкурсах, становясь образцом упорства и примером для вдохновения для каждого из нас", - подчеркнула Ракова.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала о выпускниках в Москве, закончивших школу с медалью
Ракова: каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью, всего же медали "За особые успехи в обучении" получили свыше восьми тысяч школьников, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Мы гордимся нашими выпускниками и их успехами в учебе. В этом году каждый восьмой учащийся в столице окончил школу с медалью. Награды получили более 8 тысяч ребят, которые завершили обучение на "отлично", и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ", - рассказала Ракова.
Вице-мэр отметила, что среди медалистов 37 выпускников с инвалидностью, в том числе шесть юношей и девушек из реабилитационно-образовательных центров.
"Мы создаем все необходимые условия для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали качественное образование и достигали высоких результатов на экзаменах и конкурсах, становясь образцом упорства и примером для вдохновения для каждого из нас", - подчеркнула Ракова.