https://ria.ru/20240726/moskva-1962072259.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:53
2024-07-26T07:53
2024-07-26T07:53
москва
михаил леус
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в мегаполисе плюс 24 - плюс 26 градусов, на территории области от плюс 22 до плюс 27", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html
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москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Леус: в Москве в пятницу ожидается до плюс 26 градусов тепла
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в мегаполисе плюс 24 - плюс 26 градусов, на территории области от плюс 22 до плюс 27", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.