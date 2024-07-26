https://ria.ru/20240726/moskva-1962072259.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T07:53

2024-07-26T07:53

2024-07-26T07:53

москва

михаил леус

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в мегаполисе плюс 24 - плюс 26 градусов, на территории области от плюс 22 до плюс 27", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

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москва, михаил леус