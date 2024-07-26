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Власти идут на сближение с НАТО вопреки воле народа, заявили в Молдавии
Власти идут на сближение с НАТО вопреки воле народа, заявили в Молдавии - РИА Новости, 26.07.2024
Власти идут на сближение с НАТО вопреки воле народа, заявили в Молдавии
Власти Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду продолжают сближение с НАТО, несмотря на то, что народ против, заявил... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:21
2024-07-26T09:21
2024-07-26T09:21
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Власти Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду продолжают сближение с НАТО, несмотря на то, что народ против, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. "Сближение нынешних властей Молдовы с НАТО происходит вразрез с чаяниями народа. Это говорит о внешнем управлении молдавскими политиками, всем тем, что делает ПДС, министр иностранных дел Михай Попшой, президент Санду", - заявил Батрынча журналистам. По его словам, все декларации представители власти Молдавии произносят не для собственных граждан, а для своих партнеров и патронов из США. "Озвученную в Конгрессе информацию о том, что США пока помогают Молдавии евроинтегрироваться, а потом видят нас в НАТО, я ее не совсем понимаю. ЕС обладает своими структурами, у нас – двухсторонние отношения. Сейчас это статус кандидата. В этой ситуации у США не должно быть никакой субъектности в этих переговорах между нынешней властью и Брюсселем", — отметил Батрынча. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, михай попшой, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, Михай Попшой, НАТО, Евросоюз
Власти идут на сближение с НАТО вопреки воле народа, заявили в Молдавии
Политик Батрынча: власти Молдавии идут на сближение с НАТО вопреки воле народа
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Власти Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майи Санду продолжают сближение с НАТО, несмотря на то, что народ против, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.
"Сближение нынешних властей Молдовы с НАТО происходит вразрез с чаяниями народа. Это говорит о внешнем управлении молдавскими политиками, всем тем, что делает ПДС, министр иностранных дел Михай Попшой, президент Санду", - заявил Батрынча журналистам.
По его словам, все декларации представители власти Молдавии произносят не для собственных граждан, а для своих партнеров и патронов из США.
"Озвученную в Конгрессе информацию о том, что США пока помогают Молдавии евроинтегрироваться, а потом видят нас в НАТО, я ее не совсем понимаю. ЕС обладает своими структурами, у нас – двухсторонние отношения. Сейчас это статус кандидата. В этой ситуации у США не должно быть никакой субъектности в этих переговорах между нынешней властью и Брюсселем", — отметил Батрынча.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.