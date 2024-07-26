https://ria.ru/20240726/mishustin-1962103107.html

В России создадут центр компетенций по разработке новых материалов

В России создадут центр компетенций по разработке новых материалов - РИА Новости, 26.07.2024

В России создадут центр компетенций по разработке новых материалов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ, также... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:00

2024-07-26T11:00

2024-07-26T11:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ, также профильным министерствам поручено до 20 августа подготовить предложения по поддержке производителей критической химии и редких металлов, сообщается на сайте кабмина. "В России будет сформирован головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ", - говорится в сообщении. "Отдельное поручение посвящено разработке механизмов поддержки производителей критически важной химической продукции, редких и редкоземельных металлов, биотехнологий и композиционных материалов. Такие механизмы, в частности, должны предусматривать предоставление производителям гарантии по кредитам, а также предоставление скидки потребителям такой продукции. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны представить свои предложения на эту тему до 20 августа 2024 года", - также сообщает кабмин. Соответствующие поручения Мишустин дал по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Новые материалы и химия", которая состоялась 2 июля.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937606306.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)