https://ria.ru/20240726/minyust-1962115860.html

Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"*

Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"* - РИА Новости, 26.07.2024

Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"*

Фонд "Свободная Россия"*, созданный в США, включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности, следует из соответствующего реестра... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:57

2024-07-26T11:57

2024-07-26T12:03

россия

сша

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Фонд "Свободная Россия"*, созданный в США, включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности, следует из соответствующего реестра Минюста РФ."Free Russia Foundation* (Free Russia*) (Фонд "Свободная Россия"*) (США)", - значится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".Согласно открытым данным, фонд был основан в 2014 году в США.* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.

https://ria.ru/20240709/pugacheva-1958619169.html

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россия, сша, министерство юстиции рф (минюст россии)