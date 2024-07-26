Рейтинг@Mail.ru
Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"* - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 26.07.2024 (обновлено: 12:03 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/minyust-1962115860.html
Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"*
Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"* - РИА Новости, 26.07.2024
Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"*
Фонд "Свободная Россия"*, созданный в США, включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности, следует из соответствующего реестра... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:57
2024-07-26T12:03
россия
сша
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_0:0:3435:1932_1920x0_80_0_0_d336ca85ee90b9169df9a956b9a68163.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Фонд "Свободная Россия"*, созданный в США, включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности, следует из соответствующего реестра Минюста РФ."Free Russia Foundation* (Free Russia*) (Фонд "Свободная Россия"*) (США)", - значится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".Согласно открытым данным, фонд был основан в 2014 году в США.* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.
https://ria.ru/20240709/pugacheva-1958619169.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b3800a65800d8d205e8be67c01626195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, США, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"*

Минюст запретил в РФ деятельность созданного в США фонда "Свободная Россия"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Фонд "Свободная Россия"*, созданный в США, включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности, следует из соответствующего реестра Минюста РФ.
"Free Russia Foundation* (Free Russia*) (Фонд "Свободная Россия"*) (США)", - значится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".
Согласно открытым данным, фонд был основан в 2014 году в США.
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Журавлев направил запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом
9 июля, 20:51
* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.
 
РоссияСШАМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала