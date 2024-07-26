https://ria.ru/20240726/minyust-1962115860.html
Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"*
Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"* - РИА Новости, 26.07.2024
Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"*
Фонд "Свободная Россия"*, созданный в США, включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности, следует из соответствующего реестра... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:57
2024-07-26T11:57
2024-07-26T12:03
россия
сша
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Фонд "Свободная Россия"*, созданный в США, включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности, следует из соответствующего реестра Минюста РФ."Free Russia Foundation* (Free Russia*) (Фонд "Свободная Россия"*) (США)", - значится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".Согласно открытым данным, фонд был основан в 2014 году в США.* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.
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россия, сша, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, США, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст запретил деятельность американского фонда "Свободная Россия"*
Минюст запретил в РФ деятельность созданного в США фонда "Свободная Россия"
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Фонд "Свободная Россия"*, созданный в США, включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности, следует из соответствующего реестра Минюста РФ.
"Free Russia Foundation* (Free Russia*) (Фонд "Свободная Россия"*) (США)", - значится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".
Согласно открытым данным, фонд был основан в 2014 году в США.
* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.