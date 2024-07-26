https://ria.ru/20240726/minoborony-1962070802.html
Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть беспилотников
Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 26.07.2024
Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть беспилотников
Российская ПВО минувшей ночью уничтожила и перехватила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью, сообщило в пятницу Минобороны... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:27
2024-07-26T07:27
2024-07-26T07:40
специальная военная операция на украине
курская область
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская ПВО минувшей ночью уничтожила и перехватила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/ataka-1962014996.html
курская область
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d17d5ddbe8d58d5ab5514bc2480c0bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ростовская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Ростовская область, Россия
Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть беспилотников
Минобороны: ПВО ночью сбили над Ростовской и Курской областями шесть БПЛА