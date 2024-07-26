https://ria.ru/20240726/minoborony-1962070802.html

Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть беспилотников

Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 26.07.2024

Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть беспилотников

Российская ПВО минувшей ночью уничтожила и перехватила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью, сообщило в пятницу Минобороны... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T07:27

2024-07-26T07:27

2024-07-26T07:40

специальная военная операция на украине

курская область

ростовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская ПВО минувшей ночью уничтожила и перехватила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240725/ataka-1962014996.html

курская область

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, ростовская область, россия