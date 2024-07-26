https://ria.ru/20240726/minfin-1962085496.html
Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения
Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения - РИА Новости, 26.07.2024
Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения
Минфин РФ готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если будут такие инициативы, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:37
2024-07-26T09:37
2024-07-26T09:37
экономика
цены на нефть
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алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин РФ готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если будут такие инициативы, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова. "Минфин готов к переговорам о дальнейшем пересмотре СИДН. Если к нам будут поступать инициативы, мы готовы их рассматривать", - сказал Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса. "У нас были определенные приоритетные задачи по этому направлению, часть из которых уже сейчас реализована - например, согласованы новые условия с Оманом и Малайзией, оба соглашения уже подписаны. Соглашение с Оманом уже вступило в силу, ратификация соглашения с Малайзией запланирована на осень", - рассказал Сазанов.
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947888131.html
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экономика, цены на нефть, россия, оман, малайзия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Цены на нефть, Россия, Оман, Малайзия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Ассоциация европейского бизнеса
Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения
Минфин готов к переговорам о пересмотре СИДН, если будут инициативы