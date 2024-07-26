https://ria.ru/20240726/minfin-1962085496.html

Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения

Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения - РИА Новости, 26.07.2024

Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения

Минфин РФ готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если будут такие инициативы, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:37

2024-07-26T09:37

2024-07-26T09:37

экономика

цены на нефть

россия

оман

малайзия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минфин РФ готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если будут такие инициативы, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова. "Минфин готов к переговорам о дальнейшем пересмотре СИДН. Если к нам будут поступать инициативы, мы готовы их рассматривать", - сказал Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса. "У нас были определенные приоритетные задачи по этому направлению, часть из которых уже сейчас реализована - например, согласованы новые условия с Оманом и Малайзией, оба соглашения уже подписаны. Соглашение с Оманом уже вступило в силу, ратификация соглашения с Малайзией запланирована на осень", - рассказал Сазанов.

https://ria.ru/20240523/siluanov-1947888131.html

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экономика, цены на нефть, россия, оман, малайзия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), ассоциация европейского бизнеса