https://ria.ru/20240726/minfin-1962084233.html
Правила предоставления федерального инвествычета будут едиными
Правила предоставления федерального инвествычета будут едиными - РИА Новости, 26.07.2024
Правила предоставления федерального инвествычета будут едиными
Правила предоставления федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) будут едиными для всех, но конкретные параметры планируется определить осенью при... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:32
2024-07-26T09:32
2024-07-26T09:35
экономика
россия
алексей сазанов
антон силуанов
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правила предоставления федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) будут едиными для всех, но конкретные параметры планируется определить осенью при подготовке проекта бюджета на следующий трехлетний период, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова. "Финальные параметры федерального инвестиционного налогового вычета планируется определить осенью в рамках подготовки проекта бюджета на предстоящую трехлетку, когда будет определен предельный объем финансирования ФИНВ из бюджета", - отметил Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса. Как указывает замминистра, исходя из утвержденной предельной суммы расходов на этот инвестиционный вычет также предстоит определиться, как ее распределять. "Предоставлять этот инвестиционный стимул бизнесу по широкому кругу отраслей и соответственно в меньшем размере, или сосредоточить поддержку на стратегических отраслях и предоставлять за счет этого больший объем софинансирования. Эту развилку еще предстоит обсудить с бизнесом", - подчеркнул Сазанов. "Хотя конкретные параметры ФИНВ еще не утверждены, но уже сейчас есть определенность, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет. Это точно не будет перечень конкретных проектов или компаний", - сказал Сазанов. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал ранее, что правительство РФ оформит решение по федеральному инвестиционному налоговому вычету постановлением.
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экономика, россия, алексей сазанов, антон силуанов, ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Антон Силуанов, Ассоциация европейского бизнеса
Правила предоставления федерального инвествычета будут едиными
Минфин: правила предоставления ФИНВ будут едиными для всех
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правила предоставления федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) будут едиными для всех, но конкретные параметры планируется определить осенью при подготовке проекта бюджета на следующий трехлетний период, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова.
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"Финальные параметры федерального инвестиционного налогового вычета планируется определить осенью в рамках подготовки проекта бюджета на предстоящую трехлетку, когда будет определен предельный объем финансирования ФИНВ из бюджета", - отметил Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса.
Как указывает замминистра, исходя из утвержденной предельной суммы расходов на этот инвестиционный вычет также предстоит определиться, как ее распределять. "Предоставлять этот инвестиционный стимул бизнесу по широкому кругу отраслей и соответственно в меньшем размере, или сосредоточить поддержку на стратегических отраслях и предоставлять за счет этого больший объем софинансирования. Эту развилку еще предстоит обсудить с бизнесом", - подчеркнул Сазанов.
"Хотя конкретные параметры ФИНВ еще не утверждены, но уже сейчас есть определенность, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет. Это точно не будет перечень конкретных проектов или компаний", - сказал Сазанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал ранее, что правительство РФ оформит решение по федеральному инвестиционному налоговому вычету постановлением.