Рейтинг@Mail.ru
Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/mi-28-1962066536.html
Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной
Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной - РИА Новости, 26.07.2024
Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной
Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13, видео... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:13
2024-07-26T05:13
специальная военная операция на украине
кременная
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ми-28нм
ми-28
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783959426_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_09671c04673ef1cd876f33995bf0db28.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены. Экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации, отметили в Минобороны. "В составе экипажа получили задачу на уничтожение опорного пункта противника в районе населенного пункта Кременная. Уничтожили противника с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13. При выполнении маневра было облучение средств РЭБ противника, нами был предпринят противоракетный маневр", – рассказал на видео штурман боевого вертолета Ми-28НМ Александр.
https://ria.ru/20240629/mi-28nm-1956257614.html
https://ria.ru/20231228/mi-28-1918603356.html
кременная
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783959426_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_f30d880cf4375a4e4cd61408183ac7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кременная, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-28
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Ми-28
Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной

Вертолеты Ми-28 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Север", - говорится в сообщении.
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск Восток - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ
29 июня, 05:05
Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены. Экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации, отметили в Минобороны.
"В составе экипажа получили задачу на уничтожение опорного пункта противника в районе населенного пункта Кременная. Уничтожили противника с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13. При выполнении маневра было облучение средств РЭБ противника, нами был предпринят противоракетный маневр", – рассказал на видео штурман боевого вертолета Ми-28НМ Александр.
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Экипажи Ми-28 уничтожили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ
28 декабря 2023, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМи-28НММи-28
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала