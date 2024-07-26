https://ria.ru/20240726/mi-28-1962066536.html
Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной
Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной - РИА Новости, 26.07.2024
Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной
Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13, видео... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:13
2024-07-26T05:13
2024-07-26T05:13
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены. Экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации, отметили в Минобороны. "В составе экипажа получили задачу на уничтожение опорного пункта противника в районе населенного пункта Кременная. Уничтожили противника с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13. При выполнении маневра было облучение средств РЭБ противника, нами был предпринят противоракетный маневр", – рассказал на видео штурман боевого вертолета Ми-28НМ Александр.
https://ria.ru/20240629/mi-28nm-1956257614.html
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кременная, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-28
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Ми-28
Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной
Вертолеты Ми-28 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Север", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены. Экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации, отметили в Минобороны.
"В составе экипажа получили задачу на уничтожение опорного пункта противника в районе населенного пункта Кременная. Уничтожили противника с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13. При выполнении маневра было облучение средств РЭБ противника, нами был предпринят противоракетный маневр", – рассказал на видео штурман боевого вертолета Ми-28НМ Александр.