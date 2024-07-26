https://ria.ru/20240726/mi-28-1962066536.html

Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной

Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной - РИА Новости, 26.07.2024

Вертолеты Ми-28 нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной

Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13, видео... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:13

2024-07-26T05:13

2024-07-26T05:13

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ми-28нм

ми-28

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Кременной с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате боевого применения все цели были уничтожены. Экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации, отметили в Минобороны. "В составе экипажа получили задачу на уничтожение опорного пункта противника в районе населенного пункта Кременная. Уничтожили противника с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13. При выполнении маневра было облучение средств РЭБ противника, нами был предпринят противоракетный маневр", – рассказал на видео штурман боевого вертолета Ми-28НМ Александр.

https://ria.ru/20240629/mi-28nm-1956257614.html

https://ria.ru/20231228/mi-28-1918603356.html

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кременная, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-28