https://ria.ru/20240726/media-1962111842.html

Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих медиаресурсов, заявил Песков

Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих медиаресурсов, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024

Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих медиаресурсов, заявил Песков

Надо быть готовыми к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, и искать новые возможности, считает... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:42

2024-07-26T11:42

2024-07-26T11:42

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Надо быть готовыми к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, и искать новые возможности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы должны быть просто готовы к тому, что дальше нас будут дальше выкидывать из их ресурсов. Но я считаю, что выкинули из одного - надо идти в другой. И нечего стесняться", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".

https://ria.ru/20240211/intervyu-1926667962.html

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россия, дмитрий песков