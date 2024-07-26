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Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих медиаресурсов, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024
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11:42 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/media-1962111842.html
Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих медиаресурсов, заявил Песков
Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих медиаресурсов, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024
Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих медиаресурсов, заявил Песков
Надо быть готовыми к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, и искать новые возможности, считает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:42
2024-07-26T11:42
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Надо быть готовыми к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, и искать новые возможности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы должны быть просто готовы к тому, что дальше нас будут дальше выкидывать из их ресурсов. Но я считаю, что выкинули из одного - надо идти в другой. И нечего стесняться", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих медиаресурсов, заявил Песков

Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных ресурсов

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Надо быть готовыми к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, и искать новые возможности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы должны быть просто готовы к тому, что дальше нас будут дальше выкидывать из их ресурсов. Но я считаю, что выкинули из одного - надо идти в другой. И нечего стесняться", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Песков рассказал об опасениях из-за интервью Путина Карлсону
11 февраля, 10:52
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
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