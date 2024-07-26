https://ria.ru/20240726/mazur-1962123280.html

Мазур: Томская область увеличит долю собственного выпуска молока

Мазур: Томская область увеличит долю собственного выпуска молока - РИА Новости, 26.07.2024

Мазур: Томская область увеличит долю собственного выпуска молока

Томская область с запуском новых производств увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объеме реализации, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:27

2024-07-26T12:27

2024-07-26T12:27

томская область

асиновский район

томский район

владимир мазур

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ТОМСК, 26 июл – РИА Новости. Томская область с запуском новых производств увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объеме реализации, сообщил глава региона Владимир Мазур. В пятницу губернатор в ходе рабочей поездки в Асиновский район посетил строительную площадку будущего молочно-товарного комплекса в селе Больше-Дорохово. Инвестор ООО "Холдинг Молоко" планирует построить комплекс в два этапа с выходом на проектную мощность в 22 тысячи тонн продукции в год в 2027 году. "На сегодня на стройплощадке смонтировано оборудование для котельной, ведутся монтажные работы на основных производственных и вспомогательных объектах. Глава региона отметил, что с запуском новых производств Томская область увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объем реализации", - говорится в сообщении областной администрации. Глава региона отметил, что в области молочное производство развивается по всем направлениям. "В Асиновском районе увеличим поголовье дойного стада и объемы переработки. В Томском районе модернизируем действующее производство в деревне Нелюбино. Наращиваем поголовье и в пригороде областного центра, в Кисловке, и в Зырянском районе. Президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу обеспечить продовольственную безопасность страны и регионов. Решаем ее вместе с аграриями и переработчиками, повышаем доступность и качество томских продуктов питания", - подчеркнул Владимир Мазур.

https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html

https://ria.ru/20240719/tomsk-1960620150.html

асиновский район

томский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

асиновский район, томский район, владимир мазур