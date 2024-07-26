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Мазур: Томская область увеличит долю собственного выпуска молока - РИА Новости, 26.07.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
12:27 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/mazur-1962123280.html
Мазур: Томская область увеличит долю собственного выпуска молока
Мазур: Томская область увеличит долю собственного выпуска молока - РИА Новости, 26.07.2024
Мазур: Томская область увеличит долю собственного выпуска молока
Томская область с запуском новых производств увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объеме реализации, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:27
2024-07-26T12:27
томская область
асиновский район
томский район
владимир мазур
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ТОМСК, 26 июл – РИА Новости. Томская область с запуском новых производств увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объеме реализации, сообщил глава региона Владимир Мазур. В пятницу губернатор в ходе рабочей поездки в Асиновский район посетил строительную площадку будущего молочно-товарного комплекса в селе Больше-Дорохово. Инвестор ООО "Холдинг Молоко" планирует построить комплекс в два этапа с выходом на проектную мощность в 22 тысячи тонн продукции в год в 2027 году. "На сегодня на стройплощадке смонтировано оборудование для котельной, ведутся монтажные работы на основных производственных и вспомогательных объектах. Глава региона отметил, что с запуском новых производств Томская область увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объем реализации", - говорится в сообщении областной администрации. Глава региона отметил, что в области молочное производство развивается по всем направлениям. "В Асиновском районе увеличим поголовье дойного стада и объемы переработки. В Томском районе модернизируем действующее производство в деревне Нелюбино. Наращиваем поголовье и в пригороде областного центра, в Кисловке, и в Зырянском районе. Президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу обеспечить продовольственную безопасность страны и регионов. Решаем ее вместе с аграриями и переработчиками, повышаем доступность и качество томских продуктов питания", - подчеркнул Владимир Мазур.
https://ria.ru/20240721/strezhevoj-1961031885.html
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асиновский район, томский район, владимир мазур
Томская область, Асиновский район, Томский район, Владимир Мазур

Мазур: Томская область увеличит долю собственного выпуска молока

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Томской области Владимир Мазур
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ТОМСК, 26 июл – РИА Новости. Томская область с запуском новых производств увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объеме реализации, сообщил глава региона Владимир Мазур.
В пятницу губернатор в ходе рабочей поездки в Асиновский район посетил строительную площадку будущего молочно-товарного комплекса в селе Больше-Дорохово. Инвестор ООО "Холдинг Молоко" планирует построить комплекс в два этапа с выходом на проектную мощность в 22 тысячи тонн продукции в год в 2027 году.
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"На сегодня на стройплощадке смонтировано оборудование для котельной, ведутся монтажные работы на основных производственных и вспомогательных объектах. Глава региона отметил, что с запуском новых производств Томская область увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объем реализации", - говорится в сообщении областной администрации.
Глава региона отметил, что в области молочное производство развивается по всем направлениям.
"В Асиновском районе увеличим поголовье дойного стада и объемы переработки. В Томском районе модернизируем действующее производство в деревне Нелюбино. Наращиваем поголовье и в пригороде областного центра, в Кисловке, и в Зырянском районе. Президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу обеспечить продовольственную безопасность страны и регионов. Решаем ее вместе с аграриями и переработчиками, повышаем доступность и качество томских продуктов питания", - подчеркнул Владимир Мазур.
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Томская областьАсиновский районТомский районВладимир Мазур
 
 
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