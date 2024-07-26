Мазур: Томская область увеличит долю собственного выпуска молока
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Губернатор Томской области Владимир Мазур
ТОМСК, 26 июл – РИА Новости. Томская область с запуском новых производств увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объеме реализации, сообщил глава региона Владимир Мазур.
В пятницу губернатор в ходе рабочей поездки в Асиновский район посетил строительную площадку будущего молочно-товарного комплекса в селе Больше-Дорохово. Инвестор ООО "Холдинг Молоко" планирует построить комплекс в два этапа с выходом на проектную мощность в 22 тысячи тонн продукции в год в 2027 году.
"На сегодня на стройплощадке смонтировано оборудование для котельной, ведутся монтажные работы на основных производственных и вспомогательных объектах. Глава региона отметил, что с запуском новых производств Томская область увеличит долю собственного выпуска молока почти до 60% в общем объем реализации", - говорится в сообщении областной администрации.
Глава региона отметил, что в области молочное производство развивается по всем направлениям.
"В Асиновском районе увеличим поголовье дойного стада и объемы переработки. В Томском районе модернизируем действующее производство в деревне Нелюбино. Наращиваем поголовье и в пригороде областного центра, в Кисловке, и в Зырянском районе. Президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу обеспечить продовольственную безопасность страны и регионов. Решаем ее вместе с аграриями и переработчиками, повышаем доступность и качество томских продуктов питания", - подчеркнул Владимир Мазур.