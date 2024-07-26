https://ria.ru/20240726/mashina-1962092237.html

В Николаеве сожгли машину украинских военных

В Николаеве сожгли машину украинских военных - РИА Новости, 26.07.2024

В Николаеве сожгли машину украинских военных

Очередную машину украинских военных сожгли в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:19

2024-07-26T10:19

2024-07-26T10:19

в мире

николаев (украина)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962091643_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_d9b6023035482285d0b500b82a51760e.jpg

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Очередную машину украинских военных сожгли в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Николаевцы сообщают, что прошлой ночью была сожжена очередная машина ВСУшников, сейчас возле него (города - ред.) много полицаев", - сказал собеседник агентства. Также Лебедев предоставил фотографию сожженного автомобиля, который изучают сотрудники украинской полиции.

https://ria.ru/20240726/avdeevka-1962066387.html

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина