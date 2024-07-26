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В Николаеве сожгли машину украинских военных - РИА Новости, 26.07.2024
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10:19 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/mashina-1962092237.html
В Николаеве сожгли машину украинских военных
В Николаеве сожгли машину украинских военных - РИА Новости, 26.07.2024
В Николаеве сожгли машину украинских военных
Очередную машину украинских военных сожгли в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:19
2024-07-26T10:19
в мире
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Очередную машину украинских военных сожгли в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Николаевцы сообщают, что прошлой ночью была сожжена очередная машина ВСУшников, сейчас возле него (города - ред.) много полицаев", - сказал собеседник агентства. Также Лебедев предоставил фотографию сожженного автомобиля, который изучают сотрудники украинской полиции.
https://ria.ru/20240726/avdeevka-1962066387.html
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в мире, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
В мире, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Николаеве сожгли машину украинских военных

Подполье: в Николаеве сожгли очередную машину украинских военных

© Фото : РИА НовостиСгоревший автомобиль украинских военных в Николаеве
Сгоревший автомобиль украинских военных в Николаеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : РИА Новости
Сгоревший автомобиль украинских военных в Николаеве
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Очередную машину украинских военных сожгли в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Николаевцы сообщают, что прошлой ночью была сожжена очередная машина ВСУшников, сейчас возле него (города - ред.) много полицаев", - сказал собеседник агентства.
Также Лебедев предоставил фотографию сожженного автомобиля, который изучают сотрудники украинской полиции.
Военнослужащий ВС РФ во время сбора урожая пшеницы в Мелитопольском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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В миреНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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