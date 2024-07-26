https://ria.ru/20240726/mars-1962158829.html
Марсоход НАСА нашел горную породу, на которой могли обитать живые организмы
Марсоход НАСА нашел горную породу, на которой могли обитать живые организмы - РИА Новости, 26.07.2024
Марсоход НАСА нашел горную породу, на которой могли обитать живые организмы
Марсоход НАСА Perseverance нашёл на поверхности Марса горную породу, которая могла быть местом обитания микроорганизмов миллиарды лет назад, требуются... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:55
2024-07-26T13:55
2024-07-26T13:55
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Марсоход НАСА Perseverance нашёл на поверхности Марса горную породу, которая могла быть местом обитания микроорганизмов миллиарды лет назад, требуются дальнейшие исследования, сообщило американское космическое ведомство. Порода, получившая название "Водопад Чейава" (Cheyava Falls), была обнаружена 21 июля в долине Неретва - русле древней реки, некогда впадавшей в кратер Езеро. "На породе обнаружены химические соединения и структуры, которые, возможно, были результатом жизнедеятельности миллиарды лет назад, когда в районе, исследуемом марсоходом, была проточная вода", - говорится в релизе. Как сообщили в НАСА, многократное сканирование "Водопада Чейава" показало, что порода содержит органические соединения. Хотя такие молекулы на основе углерода считаются "строительными блоками жизни", они также могут образовываться в результате небиологических процессов, отметили в ведомстве. НАСА сообщило 19 июля об обнаружении марсоходом Curiosity кристаллов чистой серы на Марсе. В ведомстве уточнили, что обнаружить ее на планете в чистом виде удалось впервые, хотя о наличии там минералов с содержанием серы известно давно.
https://ria.ru/20240719/mars-1960851030.html
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космос - риа наука, марс, наса, сша
Космос - РИА Наука, Марс, НАСА, США
Марсоход НАСА нашел горную породу, на которой могли обитать живые организмы
НАСА: на Марсе нашли породу, на которой могли обитать древние живые организмы
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Марсоход НАСА Perseverance нашёл на поверхности Марса горную породу, которая могла быть местом обитания микроорганизмов миллиарды лет назад, требуются дальнейшие исследования, сообщило американское космическое ведомство.
Порода, получившая название "Водопад Чейава" (Cheyava Falls), была обнаружена 21 июля в долине Неретва - русле древней реки, некогда впадавшей в кратер Езеро.
"На породе обнаружены химические соединения и структуры, которые, возможно, были результатом жизнедеятельности миллиарды лет назад, когда в районе, исследуемом марсоходом, была проточная вода", - говорится в релизе.
Как сообщили в НАСА, многократное сканирование "Водопада Чейава" показало, что порода содержит органические соединения. Хотя такие молекулы на основе углерода считаются "строительными блоками жизни", они также могут образовываться в результате небиологических процессов, отметили в ведомстве.
НАСА сообщило 19 июля об обнаружении марсоходом Curiosity кристаллов чистой серы на Марсе. В ведомстве уточнили, что обнаружить ее на планете в чистом виде удалось впервые, хотя о наличии там минералов с содержанием серы известно давно.