РЭЦ запускает флагманский национальный магазин российских товаров на Douyin

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) отобрал оператором флагманского национального магазина российских товаров на популярной китайской платформе Douyin

2024-07-26T12:41

экономика

китай

россия

маркетплейс

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) отобрал оператором флагманского национального магазина российских товаров на популярной китайской платформе Douyin (TikTok в Китае) компанию Hangzhou Baiyin Digital Technology Co., Ltd., сообщает центр."Это сотрудничество открывает новые возможности для продвижения отечественной продукции на одном из самых крупных рынков мира", - говорится в сообщении.Теперь РЭЦ вместе с Hangzhou Baiyin Digital Technology Co., Ltd. приступят к разработке комплексной маркетинговой стратегии для магазина и отбору российских компаний, чья продукция будет представлена на виртуальных полках."Официальный запуск работы магазина будет приурочен к масштабной акции РЭЦ по продвижению российской продукции в день китайского праздника Цисидзе – аналога Дня влюбленных, который отмечают в Китае 10 августа. Для привлечения покупателей будет проведена серия стримов (прямых эфиров) с привлечением китайских блогеров. Ожидается, что он предложит широкий ассортимент товаров от не менее 50 российских производителей", - добавляется в сообщении.Флагманский национальный магазин представляет собой коллективный онлайн-магазин российских товаров, который действует на электронной торговой площадке и продвигается под единым брендом "Сделано в России". Он имеет официальный статус странового магазина от самой платформы. Национальные магазины представляют собой важный инструмент для российских экспортеров, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках. Сегодня сеть магазинов "Сделано в России" насчитывает 36 нацмагазинов на 14 маркетплейсах. Здесь представлено свыше 2500 товаров от более чем 800 производителей. Особой популярностью у зарубежных покупателей пользуются кондитерские изделия, бакалея, молочные продукты, напитки, косметика, БАДы и товары для детей."Douyin, сервис обмена короткими видео, известный за пределами Китая как TikTok, есть практически у каждого современного китайца. У приложения активная и платежеспособная аудитория. Это делает платформу идеальным местом для продвижения российских товаров. В связи с этим запуск флагманского национального магазина на Douyin открывает новые перспективы для российских экспортеров, способствуя укреплению позиций России на международной арене электронной торговли", - сказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.Hangzhou Baiyin Digital Technology Co., Ltd., компания-резидент Китайской Народной Республики, специализирующаяся на продвижении импортных товаров, с марта 2022 года активно занимается продвижением пищевых товаров, в том числе от российских производителей, через каналы электронной коммерции. Одним из ключевых преимуществ компании является ее успешный опыт администрирования флагманских национальных магазинов Бразилии и Киргизии на платформе Douyin.Учитывая имеющийся опыт работы с российской продукцией, оператор отмечает большую востребованность таких российских товаров, как плавленый сыр, шоколад и сухое молоко. В планах РЭЦ и компании - расширить ассортимент предлагаемых товаров, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на российскую продукцию в Китае.Чтобы разместить товары на онлайн-полке, экспортеру необходимо воспользоваться сервисом "Размещение в национальных магазинах" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Услуга позволяет легко оформить размещение и продвижение своих товаров на зарубежных маркетплейсах.

китай

россия

экономика, китай, россия, маркетплейс, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)