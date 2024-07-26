https://ria.ru/20240726/litsey-1962063180.html

В лицее пришли в шок от выпускника, обвиняемого в подрыве машины в Москве

В лицее пришли в шок от выпускника, обвиняемого в подрыве машины в Москве - РИА Новости, 26.07.2024

В лицее пришли в шок от выпускника, обвиняемого в подрыве машины в Москве

Директор лицея в Урюпинске Ирина Сагалаева рассказала РИА Новости, что все учителя в шоке от поступка своего выпускника, которого обвиняют в подрыве автомобиля... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T03:23

2024-07-26T03:23

2024-07-26T03:28

турция

москва

урюпинск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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УРЮПИНСК (Волгоградская обл.), 26 июл - РИА Новости. Директор лицея в Урюпинске Ирина Сагалаева рассказала РИА Новости, что все учителя в шоке от поступка своего выпускника, которого обвиняют в подрыве автомобиля в Москве, они его помнят совсем другим. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. "В шоке все. Это вообще не тот ученик, которым он у нас был. Он участвовал в олимпиадах, писал научные работы. Он победитель или призер, не помню, в региональной олимпиаде по экономике, поступил вне конкурса в Высшую школу экономики", - сообщила Сагалаева, которая руководит лицеем с 2009 года и хорошо помнит одного из лучших своих выпускников. По ее словам, Серебрякова считали в школе одаренным, но тихим ребенком. Сагалаева отметила, что до сих пор не верит, что ее бывший ученик на такое способен. "Если это профессионал какой-то, его бы не поймали. Это, простите, дурачок, который попался на удочку. Я по-другому не знаю, как еще сказать", - добавила она. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с ним был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Серебряков въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился.

https://ria.ru/20240725/serebryakov-1962055683.html

https://ria.ru/20240724/kreml-1961688810.html

турция

москва

урюпинск

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турция, москва, урюпинск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия