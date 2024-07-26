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В Минобороны рассказали о подготовке военных на полигоне в Ленобласти - РИА Новости, 26.07.2024
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10:27 26.07.2024
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В Минобороны рассказали о подготовке военных на полигоне в Ленобласти
В Минобороны рассказали о подготовке военных на полигоне в Ленобласти - РИА Новости, 26.07.2024
В Минобороны рассказали о подготовке военных на полигоне в Ленобласти
Все занятия на полигоне Ленинградского военного округа проводятся под руководством инструкторов с боевым опытом СВО, они организованы с учетом особенностей... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:27
2024-07-26T10:27
безопасность
россия
андрей белоусов
юнус-бек евкуров
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Все занятия на полигоне Ленинградского военного округа проводятся под руководством инструкторов с боевым опытом СВО, они организованы с учетом особенностей применения противником западного вооружения, сообщили в Минобороны России. Министр обороны Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе. "Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, андрей белоусов, юнус-бек евкуров
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Юнус-Бек Евкуров
В Минобороны рассказали о подготовке военных на полигоне в Ленобласти

Минобороны: на полигоне в Ленобласти работают инструкторы с боевым опытом СВО

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Все занятия на полигоне Ленинградского военного округа проводятся под руководством инструкторов с боевым опытом СВО, они организованы с учетом особенностей применения противником западного вооружения, сообщили в Минобороны России.
Министр обороны Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе.
«
"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения", - говорится в сообщении.
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