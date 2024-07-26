https://ria.ru/20240726/lenoblast-1962094611.html

В Минобороны рассказали о подготовке военных на полигоне в Ленобласти

В Минобороны рассказали о подготовке военных на полигоне в Ленобласти - РИА Новости, 26.07.2024

В Минобороны рассказали о подготовке военных на полигоне в Ленобласти

Все занятия на полигоне Ленинградского военного округа проводятся под руководством инструкторов с боевым опытом СВО, они организованы с учетом особенностей... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:27

2024-07-26T10:27

2024-07-26T10:27

безопасность

россия

андрей белоусов

юнус-бек евкуров

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Все занятия на полигоне Ленинградского военного округа проводятся под руководством инструкторов с боевым опытом СВО, они организованы с учетом особенностей применения противником западного вооружения, сообщили в Минобороны России. Министр обороны Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе. "Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231128/razvedchiki-1912265187.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, юнус-бек евкуров