В Минобороны рассказали о подготовке военных на полигоне в Ленобласти
Минобороны: на полигоне в Ленобласти работают инструкторы с боевым опытом СВО
© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Все занятия на полигоне Ленинградского военного округа проводятся под руководством инструкторов с боевым опытом СВО, они организованы с учетом особенностей применения противником западного вооружения, сообщили в Минобороны России.
Министр обороны Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе.
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"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения", - говорится в сообщении.
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