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Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" вошел в состав Тихоокеанского флота - РИА Новости, 26.07.2024
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09:13 26.07.2024 (обновлено: 11:43 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ledokol-1962082306.html
Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" вошел в состав Тихоокеанского флота
Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" вошел в состав Тихоокеанского флота - РИА Новости, 26.07.2024
Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" вошел в состав Тихоокеанского флота
Торжественная церемония подъема флага и приема в Тихоокеанский флот новейшего ледокола "Евпатий Коловрат" прошла в пятницу на Камчатке, сообщил начальник отдела РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:13
2024-07-26T11:43
безопасность
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Торжественная церемония подъема флага и приема в Тихоокеанский флот новейшего ледокола "Евпатий Коловрат" прошла в пятницу на Камчатке, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан третьего ранга Илья Колесников. &quot;Сегодня в Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага и приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корабля ледового класса &quot;Евпатий Коловрат&quot;, построенного на Санкт-Петербургском судостроительном заводе &quot;Алмаз&quot;, — говорится в сообщении.В корабельный состав Тихоокеанского флота также был принят рейдовый катер "РК-2188". "Евпатий Коловрат" прошел полный цикл испытаний представителями завода-изготовителя, была выполнена проверка мореходных качеств ледокола, маневренности, аэронавигационного оборудования и всех судовых систем. Этот многофункциональный корабль будет выполнять задачи круглогодичной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне, материально-технического обеспечения, патрулирования. Новый ледокол построен по проекту 21180М, разработанному Нижегородским конструкторским бюро "Вымпел" на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Алмаз". Его водоизмещение составляет 4000 тонн, длина — 82 метра, ширина — 19 метров. Скорость полного хода — 14 узлов, экипаж — 30 человек, автономность — 30 суток, толщина преодолеваемых льдов — 1,5 метра.
https://ria.ru/20231016/podlodka-1902997452.html
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безопасность, камчатка, петропавловск-камчатский, илья колесников, вмф рф
Безопасность, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Илья Колесников, ВМФ РФ
Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" вошел в состав Тихоокеанского флота

На Камчатке подняли флаг и приняли новейший ледокол "Евпатий Коловрат"

© Фото : Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского краяТоржественная церемония подъема флага и приема в Тихоокеанский флот новейшего ледокола "Евпатий Коловрат" в Петропавловске-Камчатском
Торжественная церемония подъема флага и приема в Тихоокеанский флот новейшего ледокола Евпатий Коловрат в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края
Торжественная церемония подъема флага и приема в Тихоокеанский флот новейшего ледокола "Евпатий Коловрат" в Петропавловске-Камчатском
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Торжественная церемония подъема флага и приема в Тихоокеанский флот новейшего ледокола "Евпатий Коловрат" прошла в пятницу на Камчатке, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан третьего ранга Илья Колесников.
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"Сегодня в Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага и приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корабля ледового класса "Евпатий Коловрат", построенного на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Алмаз", — говорится в сообщении.

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В корабельный состав Тихоокеанского флота также был принят рейдовый катер "РК-2188".
"Евпатий Коловрат" прошел полный цикл испытаний представителями завода-изготовителя, была выполнена проверка мореходных качеств ледокола, маневренности, аэронавигационного оборудования и всех судовых систем.
Этот многофункциональный корабль будет выполнять задачи круглогодичной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне, материально-технического обеспечения, патрулирования.
Новый ледокол построен по проекту 21180М, разработанному Нижегородским конструкторским бюро "Вымпел" на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Алмаз". Его водоизмещение составляет 4000 тонн, длина — 82 метра, ширина — 19 метров. Скорость полного хода — 14 узлов, экипаж — 30 человек, автономность — 30 суток, толщина преодолеваемых льдов — 1,5 метра.
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