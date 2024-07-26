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Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ поднять ключевую ставку - РИА Новости, 26.07.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:45 26.07.2024 (обновлено: 14:52 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/kurs-1962154801.html
Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ поднять ключевую ставку
Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ поднять ключевую ставку - РИА Новости, 26.07.2024
Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ поднять ключевую ставку
Решение Центробанка повысить ключевую ставку никак не повлияло на курс рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:45
2024-07-26T14:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
рубль
юань
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Решение Центробанка повысить ключевую ставку никак не повлияло на курс рубля, следует из данных Московской биржи. С утра российская валюта росла по отношению к китайской, это продолжилось и после публикации заявления ЦБ. Так, к 13:37 мск курс юаня расчетами "завтра" снижался на четыре копейки, до 11,72 рубля. При этом рынок акций на фоне решения ЦБ перешел к снижению — к 13:40 рублевый индекс Мосбиржи терял 0,59 процента, опустившись до 3022,4 пункта.Сегодня Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку. До этого она c декабря оставалась неизменной и составляла 16 процентов годовых. Нынешнее значение показателя — максимальное с апреля 2022 года, когда ставку повысили до 20 процентов годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, рубль, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Рубль, Юань
Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ поднять ключевую ставку

Курс рубля к юаню не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку до 18%

© Depositphotos.com / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Depositphotos.com / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Решение Центробанка повысить ключевую ставку никак не повлияло на курс рубля, следует из данных Московской биржи.
С утра российская валюта росла по отношению к китайской, это продолжилось и после публикации заявления ЦБ. Так, к 13:37 мск курс юаня расчетами "завтра" снижался на четыре копейки, до 11,72 рубля.
При этом рынок акций на фоне решения ЦБ перешел к снижению — к 13:40 рублевый индекс Мосбиржи терял 0,59 процента, опустившись до 3022,4 пункта.
Сегодня Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку. До этого она c декабря оставалась неизменной и составляла 16 процентов годовых. Нынешнее значение показателя — максимальное с апреля 2022 года, когда ставку повысили до 20 процентов годовых.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаРубльЮань
 
 
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