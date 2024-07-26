https://ria.ru/20240726/kurs-1962154801.html

Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ поднять ключевую ставку

Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ поднять ключевую ставку - РИА Новости, 26.07.2024

Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ поднять ключевую ставку

Решение Центробанка повысить ключевую ставку никак не повлияло на курс рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:45

2024-07-26T13:45

2024-07-26T14:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

рубль

юань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Решение Центробанка повысить ключевую ставку никак не повлияло на курс рубля, следует из данных Московской биржи. С утра российская валюта росла по отношению к китайской, это продолжилось и после публикации заявления ЦБ. Так, к 13:37 мск курс юаня расчетами "завтра" снижался на четыре копейки, до 11,72 рубля. При этом рынок акций на фоне решения ЦБ перешел к снижению — к 13:40 рублевый индекс Мосбиржи терял 0,59 процента, опустившись до 3022,4 пункта.Сегодня Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку. До этого она c декабря оставалась неизменной и составляла 16 процентов годовых. Нынешнее значение показателя — максимальное с апреля 2022 года, когда ставку повысили до 20 процентов годовых.

https://ria.ru/20240703/gref-1957178600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, рубль, юань