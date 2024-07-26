https://ria.ru/20240726/kuleba-1962061042.html

Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае

Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае - РИА Новости, 26.07.2024

Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае

Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T02:15

2024-07-26T02:15

2024-07-26T10:02

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, комментируя итоги визита в Китай."Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения”, — сказал он, отвечая на вопрос, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам.По его утверждению, западные страны, поддерживающие Украину, не пытаются склонить ее к переговорам."И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция", — добавил дипломат.Кулеба с 23 по 26 июля находится с визитом в Китае. В среду в разговоре с главой МИД КНР он заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас "очевидно нелегко".

https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html

https://radiosputnik.ru/20240724/peregovory-1961824739.html

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