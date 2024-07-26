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Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае - РИА Новости, 26.07.2024
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02:15 26.07.2024 (обновлено: 10:02 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/kuleba-1962061042.html
Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае
Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае - РИА Новости, 26.07.2024
Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае
Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T02:15
2024-07-26T10:02
в мире
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китай
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, комментируя итоги визита в Китай."Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения”, — сказал он, отвечая на вопрос, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам.По его утверждению, западные страны, поддерживающие Украину, не пытаются склонить ее к переговорам."И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция", — добавил дипломат.Кулеба с 23 по 26 июля находится с визитом в Китае. В среду в разговоре с главой МИД КНР он заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас "очевидно нелегко".
https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html
https://radiosputnik.ru/20240724/peregovory-1961824739.html
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в мире, киев, китай, украина, дмитрий кулеба, дмитрий песков
В мире, Киев, Китай, Украина, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков
Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае

Кулеба после визита в Китай заявил, что Украину не склонить к переговорам

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, комментируя итоги визита в Китай.
«
"Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения”, — сказал он, отвечая на вопрос, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам
00:15
По его утверждению, западные страны, поддерживающие Украину, не пытаются склонить ее к переговорам.
«
"И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция", — добавил дипломат.
Кулеба с 23 по 26 июля находится с визитом в Китае. В среду в разговоре с главой МИД КНР он заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Позднее украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас "очевидно нелегко".
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
"Хорошо бы получить объяснения". В Кремле высказались о словах Кулебы
24 июля, 21:31
 
В миреКиевКитайУкраинаДмитрий КулебаДмитрий Песков
 
 
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