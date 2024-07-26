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Мирные жители продолжают жить среди разрушенных дач рядом с Крынками - РИА Новости, 26.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/krynki-1962227162.html
Мирные жители продолжают жить среди разрушенных дач рядом с Крынками
Мирные жители продолжают жить среди разрушенных дач рядом с Крынками - РИА Новости, 26.07.2024
Мирные жители продолжают жить среди разрушенных дач рядом с Крынками
Мирные жители еще живут среди разрушенных дач в районе сел Крынки и Корсунка на левом берегу Днепра в Херсонской области, где инфраструктура разрушена... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:32
2024-07-26T17:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
крынки
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НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 26 июл — РИА Новости. Мирные жители еще живут среди разрушенных дач в районе сел Крынки и Корсунка на левом берегу Днепра в Херсонской области, где инфраструктура разрушена обстрелами ВСУ и подтоплением после подрыва киевскими войсками Каховской ГЭС, ассказал РИА Новости заместитель главы Новокаховского округа Максим Новак. "Насколько мне известно, целого ничего (в Крынках — ред.) не осталось. И также по дачам, у нас около семи человек ещё живут по дачам... Между селом Корсункой и Крынками, там целая линия идёт вдоль берега и дальше за дорогу на Алёшки — там всё было застроено дачами", — рассказал Максим Новак. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. На данный момент Крынки и окрестности зачищены от противника, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов в дельте Днепра продолжаются. Село практически полностью разрушено в результате боевых действий и подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС. Беженец из Крынок Станислав Бондаренко, поселившийся в селе Обрывка, рассказал РИА Новости, что вернуться домой после освобождения населённого пункта он не может: всё разрушено водой после подрыва Каховской ГЭС и обстрелами. "Село красивое было. Приехали после потопа от ГЭС — утопленники. Мать до сих пор не могу найти... Затопило, разбомбили всё, нет ничего. Спасибо людям в Обрывке, что поселили нас в селе", — рассказал Бондаренко. Ранее представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушено. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются.
https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html
https://ria.ru/20240719/krynki-1960632633.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, крынки
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Крынки
Мирные жители продолжают жить среди разрушенных дач рядом с Крынками

Власти Новокаховского округа: несколько человек еще живут в районе Крынок

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖенщина в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области
Женщина в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Женщина в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области. Архивное фото
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НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 26 июл — РИА Новости. Мирные жители еще живут среди разрушенных дач в районе сел Крынки и Корсунка на левом берегу Днепра в Херсонской области, где инфраструктура разрушена обстрелами ВСУ и подтоплением после подрыва киевскими войсками Каховской ГЭС, ассказал РИА Новости заместитель главы Новокаховского округа Максим Новак.
"Насколько мне известно, целого ничего (в Крынках — ред.) не осталось. И также по дачам, у нас около семи человек ещё живут по дачам... Между селом Корсункой и Крынками, там целая линия идёт вдоль берега и дальше за дорогу на Алёшки — там всё было застроено дачами", — рассказал Максим Новак.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках
20 июля, 20:34
Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. На данный момент Крынки и окрестности зачищены от противника, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов в дельте Днепра продолжаются. Село практически полностью разрушено в результате боевых действий и подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС.
Беженец из Крынок Станислав Бондаренко, поселившийся в селе Обрывка, рассказал РИА Новости, что вернуться домой после освобождения населённого пункта он не может: всё разрушено водой после подрыва Каховской ГЭС и обстрелами.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского
19 июля, 09:39
"Село красивое было. Приехали после потопа от ГЭС — утопленники. Мать до сих пор не могу найти... Затопило, разбомбили всё, нет ничего. Спасибо людям в Обрывке, что поселили нас в селе", — рассказал Бондаренко.
Ранее представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушено.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияКрынки
 
 
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