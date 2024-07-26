https://ria.ru/20240726/krynki-1962227162.html

Мирные жители продолжают жить среди разрушенных дач рядом с Крынками

Мирные жители продолжают жить среди разрушенных дач рядом с Крынками - РИА Новости, 26.07.2024

Мирные жители продолжают жить среди разрушенных дач рядом с Крынками

Мирные жители еще живут среди разрушенных дач в районе сел Крынки и Корсунка на левом берегу Днепра в Херсонской области, где инфраструктура разрушена... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:32

2024-07-26T17:32

2024-07-26T17:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

крынки

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НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 26 июл — РИА Новости. Мирные жители еще живут среди разрушенных дач в районе сел Крынки и Корсунка на левом берегу Днепра в Херсонской области, где инфраструктура разрушена обстрелами ВСУ и подтоплением после подрыва киевскими войсками Каховской ГЭС, ассказал РИА Новости заместитель главы Новокаховского округа Максим Новак. "Насколько мне известно, целого ничего (в Крынках — ред.) не осталось. И также по дачам, у нас около семи человек ещё живут по дачам... Между селом Корсункой и Крынками, там целая линия идёт вдоль берега и дальше за дорогу на Алёшки — там всё было застроено дачами", — рассказал Максим Новак. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. На данный момент Крынки и окрестности зачищены от противника, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов в дельте Днепра продолжаются. Село практически полностью разрушено в результате боевых действий и подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС. Беженец из Крынок Станислав Бондаренко, поселившийся в селе Обрывка, рассказал РИА Новости, что вернуться домой после освобождения населённого пункта он не может: всё разрушено водой после подрыва Каховской ГЭС и обстрелами. "Село красивое было. Приехали после потопа от ГЭС — утопленники. Мать до сих пор не могу найти... Затопило, разбомбили всё, нет ничего. Спасибо людям в Обрывке, что поселили нас в селе", — рассказал Бондаренко. Ранее представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушено. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются.

https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html

https://ria.ru/20240719/krynki-1960632633.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, крынки