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В ГД одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой - РИА Новости, 26.07.2024
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22:13 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/kriptovalyuta-1962291927.html
В ГД одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой
В ГД одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой - РИА Новости, 26.07.2024
В ГД одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:13
2024-07-26T22:13
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), который предусматривает в его рамках и возможность проведения биржевых торгов такой валютой. Действующее регулирование запрещает использование криптовалюты в расчетах за товары, работы и услуги. Законопроект вносит изменения, позволяющие использовать цифровую валюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. Для этого Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет поддержал ряд поправок к законопроекту, в том числе вносящих изменения в закон "Об организованных торгах" и допускающих в рамках программы ЭПР проведение биржевых торгов криптовалютой. "В целях проведения организованных торгов цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в части: 1) порядка допуска (прекращения допуска) цифровых валют в качестве товара к организованным торгам; 2) определения требований к организаторам торговли, осуществляющим проведение организованных торгов цифровой валютой, в том числе, определения случаев, когда услуги по проведению организованных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой", - сказано в тексте одной из поправок. На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 30 июля, при этом возможно сразу и его третье чтение. В случае принятия закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
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экономика, госдума рф
Экономика, Госдума РФ
В ГД одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой

Комитет ГД подготовил законопроект о биржевых торгах криптовалютой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), который предусматривает в его рамках и возможность проведения биржевых торгов такой валютой.
Действующее регулирование запрещает использование криптовалюты в расчетах за товары, работы и услуги. Законопроект вносит изменения, позволяющие использовать цифровую валюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. Для этого Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.
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При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет поддержал ряд поправок к законопроекту, в том числе вносящих изменения в закон "Об организованных торгах" и допускающих в рамках программы ЭПР проведение биржевых торгов криптовалютой.
"В целях проведения организованных торгов цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в части: 1) порядка допуска (прекращения допуска) цифровых валют в качестве товара к организованным торгам; 2) определения требований к организаторам торговли, осуществляющим проведение организованных торгов цифровой валютой, в том числе, определения случаев, когда услуги по проведению организованных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой", - сказано в тексте одной из поправок.
На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 30 июля, при этом возможно сразу и его третье чтение. В случае принятия закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
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