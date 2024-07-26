https://ria.ru/20240726/kriminal-1961977265.html

"Попались на мелочи". Новые подробности в деле самой жестокой банды

"Попались на мелочи". Новые подробности в деле самой жестокой банды - РИА Новости, 26.07.2024

"Попались на мелочи". Новые подробности в деле самой жестокой банды

Следователи потратили годы на поиски бандитов из группировки "Северские", которые с конца девяностых держали в страхе Сергиев Посад. Нападали в открытую,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:03

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

криминал

убийство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961974313_0:24:3028:1727_1920x0_80_0_0_e7402ec9bd600e73a52cdd9b3a783f61.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Глеб Подгорский. Следователи потратили годы на поиски бандитов из группировки "Северские", которые с конца девяностых держали в страхе Сергиев Посад. Нападали в открытую, посреди дня. С неугодными расправлялись жестоко. Силовикам все же удалось выйти на их след — кто-то отбывает срок, а некоторым только предстоит суд. О громкой истории — в материале РИА Новости.Четкая иерархияВ Московской области завершили расследование уголовного дела Андрея Воронина. Он присоединился к "Северским" в 2006-м и провел с ними девять лет. Его жертвы — пятеро коммерсантов, двоим из которых удалось выжить. Также он убил главаря банды Виктора Лазовского вместе с его знакомой.Мотив, по версии следствия: "передел сфер влияния и обогащение". Материалы направили в Московский областной суд, Воронину грозит большой срок в колонии строгого режима.Всего против "Северских" (банда возникла в 1997-м) возбудили 30 уголовных дел. Сперва их рассматривали по отдельности. Расследование то и дело прекращали: не получалось найти подозреваемых.И понятно почему: в банде все было четко структурировано, у каждого своя роль. Костяк состоял из тех, кто знал друг друга с детства: жили по соседству, играли в одном дворе. Спортивные, без вредных привычек. Часто собирались в ресторане "Север" — отсюда и название группировки.В конце 1990-х принимали туда буквально по объявлению, как водителей и охранников. Гарантировали карьерный рост, хорошую зарплату. Новичков распределяли: если хорошая физическая форма — отправляли избивать и вымогать. С подвешенным языком — на переговоры. Тех, кто умел держать в руках оружие, — в киллеры.Задача — "отжать" бизнес. Начинали с малого: сувенирные и продуктовые лавки. Постепенно взяли под контроль крупные сетевые магазины и все прочие торговые заведения в городе. Дошло до того, что коммерсанты, прежде чем браться за какое-то дело, согласовывали это с бандитами.Жестокие убийства"Северские" предлагали помощь и якобы шли на уступки, объясняет РИА Новости следователь по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Павел Демченко. Потом делали так, чтобы предприниматель все переписал на них. За отказ избивали, уничтожали имущество и убивали.В 1997-м Виктор Лазовский избавился от другого авторитетного участника банды, который критиковал его решения. Это было первое громкое убийство. Тогда не церемонились — действовали в открытую, могли напасть на жертву в общественном месте. Стреляли, как правило, сзади и сразу в голову.В нулевых уже маскировались. Так, однажды бандиты проникли в квартиру одного из неугодных участников группировки и застрелили его. Был случай, когда преступники вышли на дело в камуфляже и масках, чтобы убрать бизнесмена, жившего в закрытом военном городке. Тем самым запутали следствие — очевидцы утверждали, что это были солдаты.В 2009-м у "Северских" сменился вожак. Один из влиятельных членов банды, Дмитрий Гладышев, стал настраивать всех против Виктора Лазовского. И взялся за организацию его убийства.Взяв с собой несколько человек, в том числе Андрея Воронина, он приехал на туристическую базу, где отдыхал Лазовский с приятельницей Татьяной Марковой. Главаря и женщину застрелили, трупы вывезли на лодке и сбросили в реку. Следы крови в доме смыли.Гладышев опасался, что тела могут всплыть. Вернулся, погрузился в водолазном костюме, вытащил убитых и приказал другим бандитам закопать недалеко от берега. В тот же день выставил на место главаря свою кандидатуру.С годами преступники стали осторожнее. Убивали в безлюдных местах, уничтожали и оружие, и патроны в арсеналах с аналогичным серийным номером. В 2016-м ликвидировали представителя конкурирующей банды, который всегда был в сопровождении охраны. Надо было действовать быстро, исключить осечки. Специально для этого приобрели австрийский пистолет "Глок" — он считался самым надежным.Расследование громкого делаВ 2019-м следователи наконец пришли к выводу, что имеют дело с крупной, хорошо организованной группировкой. Почувствовав, что запахло жареным, бандиты избавились от своего киллера, на счету которого было тридцать жизней, — он многое знал. И прокололись: по знакомому почерку их вычислили.При задержании обнаружили целый арсенал. Руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Антон Сероус перечислял: "Не менее 46 единиц огнестрельного оружия: пистолеты, автоматы, 6000 боеприпасов к ним, взрывчатые вещества, взрывные устройства, а также пять реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и осколочные гранаты".В банде было как минимум 18 человек. На их счету три десятка убийств, совершенных в Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областях.За решеткой сейчас семеро. По словам следователей, некоторые молчат до сих пор. Например, по одному делу доказали факт убийства, но где труп — по-прежнему неизвестно. Поэтому точку в этом деле еще не поставили.

https://ria.ru/20231022/kriminal-1903667615.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), общество, криминал, убийство