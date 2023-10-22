https://ria.ru/20231022/kriminal-1903667615.html

"Их не могли поймать 20 лет". История самой жестокой банды Подмосковья

"Их не могли поймать 20 лет". История самой жестокой банды Подмосковья - РИА Новости, 22.10.2023

"Их не могли поймать 20 лет". История самой жестокой банды Подмосковья

Десятки убийств и покушений — с конца девяностых группировка "Северские" держала в страхе Сергиев Посад. С неугодными расправлялись жестоко и демонстративно... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T08:00

2023-10-22T08:00

2023-10-22T08:05

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

сергиев посад

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

общество

криминал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148912/23/1489122392_0:273:3074:2002_1920x0_80_0_0_903c48867bee4c1c573eac95b4187a84.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Десятки убийств и покушений — с конца девяностых группировка "Северские" держала в страхе Сергиев Посад. С неугодными расправлялись жестоко и демонстративно. Однако ни одно преступление не могли раскрыть долгие годы. О том, как следователям все же удалось выйти на бандитов, — в материале РИА Новости."Действовали хитро"Банда образовалась в 1997-м. Все знали друг друга с детства — играли в одном дворе, вместе учились. Спортивные, без вредных привычек. Часто встречались в самом центре Сергиева Посада, в ресторане "Север", — отсюда и название группировки. Занимались тем, что "отжимали" бизнес: начинали с владельцев сувенирных и продуктовых лавок, с годами вышли на сетевые магазины. Постепенно взяли под контроль все новые заведения в городе."Действовали хитро и распространили влияние на всю территорию города. Дошло до того, что коммерсанты, прежде чем развивать какое-то дело, согласовывали каждый шаг с членами группировки. Бизнесмены понимали, что рано или поздно на них выйдут и выдвинут условия, — рассказывает следователь по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Павел Демченко. — Сперва бандиты предлагали якобы помощь и сотрудничество. Шли, как уверяли, на уступки и одолжения. А затем требовали деньги обратно. И делали все, чтобы предприниматель "прогорел" и переписал все на них. Тех, кто отказывался, избивали, уничтожали имущество, убивали".На кровавые деньги покупали иномарки, отдыхали за границей. Жить на широкую ногу мешали конкуренты из других криминальных структур, с которыми бандиты тоже жестоко расправлялись. Убирали и своих."Первое убийство совершили в 1997-м. Тогда лидер банды Виктор Лазовский решил избавиться от другого авторитетного участника, который критиковал его решения", — говорит руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Антон Сероус.Четкая организацияСреди новичков в группировке не было людей с криминальным прошлым: кто-то только пришел из армии, кто-то перебивался подработками. Попадали в банду буквально по объявлению — набирали водителей и охранников. Обещали хорошую зарплату и "карьерный рост".Роли четко распределяли. Те, кто умел пользоваться оружием, становились киллерами. Вымогательством и избиениями занимались люди с хорошей физической подготовкой. Тот, кто с годами оброс связями, договаривался с коммерсантами. Специальный человек отвечал за "общак" — денежный фонд группировки."У банды было не менее 46 единиц огнестрельного оружия. Пистолеты, автоматы, 6 000 боеприпасов к ним, взрывчатые вещества, взрывные устройства, а также пять реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и осколочные гранаты", — перечисляет Сероус.Сперва нападали в открытую — в общественных местах посреди дня. К каждому убийству готовились тщательно, выслеживая жертву несколько дней."Изучали распорядок дня, заранее выезжали на будущее место преступления, за кем-то даже следили месяцами, выбирая удобный момент, меняли план в зависимости от ситуации", — объясняет Сероус.Стреляли почти всегда сзади в голову. Действовали в масках, оперативно скрывались на машине.Со временем методы усложнялись. В 2000-м под видом рабочих пробрались в квартиру одного из старших участников банды и по указанию Лазовского застрелили его — из-за того, что критиковал решения главаря. В 97-м, к слову, на того же человека и по той же причине уже совершали покушение, приковав к инвалидному креслу. Тогда, впрочем, это не пошатнуло его авторитет в группировке.В 2008-м "Северским" удалось запутать следствие. Чтобы убрать бизнесмена, жившего в закрытом военном городке, бандиты вышли на дело в камуфляже и масках. Поэтому очевидцы уверяли, что к убийству причастны военнослужащие.Громкие убийстваС годами члены группировки стали действовать осторожнее. Убивали в безлюдных местах, прятали трупы, уничтожали не только оружие, но и патроны в арсеналах с аналогичным серийным номером."В 2016-м, планируя очередное преступление, бандиты специально приобрели австрийский пистолет "Глок", который считается одним из самых надежных в мире. Казалось бы, зачем — своих запасов вполне хватало. Но тогда было очень важно не допустить осечки, — рассказывает Павел Демченко. — Ликвидировать собирались представителя конкурирующей банды, которого всегда сопровождала личная охрана".Мотивом стал раздел влияния — как и в случае с устранением главы ОПГ Виктора Лазовского в 2009-м. Убийство организовал его соратник Дмитрий Гладышев, который настраивал всех против вожака.Вооружившись и взяв с собой нескольких человек, Гладышев выехал на туристическую базу, где Лазовский отдыхал со знакомой Татьяной Марковой. Их застрелили, трупы вывезли на лодке и сбросили в реку. Следы крови в доме смыли, а через какое-то время даже отремонтировали комнату.Однако Гладышев опасался, что тела всплывут. Вернулся вместе с другими бандитами, погрузился в водолазном костюме, вытащил убитых и приказал закопать недалеко от берега. В тот же день выставил на место главаря свою кандидатуру, которую большинство поддержало.Расследование уголовного делаВсего за время существования "Северских" возбудили 30 уголовных дел. Их рассматривали по отдельности и во всех случаях расследование прекращали — не могли установить подозреваемых.В 2019-м следователи и полицейские пришли к выводу, что речь идет о большой авторитетной группировке, и объединили все в одно производство.В том же году бандиты совершили последнее преступление. Узнав, что на них вышли, решили избавиться от киллера, на счету которого было 30 жертв. Он слишком много знал."Обвиняемые открывались постепенно, хотя некоторые принципиально не хотят давать показания. К примеру, по одному из дел удалось доказать факт убийства, но по-прежнему неизвестно, где труп", — говорит Павел Демченко.Гладышева взяли в 2019-м, позже он покончил жизнь самоубийством.По словам следователей, в банде состояло не менее 18 человек. Сейчас в деле "Северских" почти 30 убийств, совершенных в Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областях."Интересно, как раскрыли еще один эпизод — из 1999-го. Трое бандитов убили коммерсанта. Для Вадима Хартунцева, в то время еще следователя, это было первое уголовное дело. Тогда ему ничего не удалось. Спустя годы, уже будучи руководителем следственного органа, он вернулся к этому делу и довел его до конца, — рассказывает Павел Демченко. — Для многих сотрудников СК раскрытие этой банды стало одним из ключевых этапов карьеры. Ведь искали преступников, которых не стоило недооценивать".За решеткой сейчас семеро. Так, в декабре 2022 отправили на 14 лет в колонию строго режима Алексея Воронина — за убийство шестерых, участие в ОПГ, незаконное приобретение оружия и покушение на троих человек. А в августе этого года вынесли приговор в отношении Андрея Кукушкина, одного из ключевых участников банды: 17 лет строгого режима. По версии следствия, он состоял в ОПГ с 1999 по 2016-й и участвовал в убийстве девяти человек.Дела в отношении еще троих членов группировки рассматривает Московский областной суд. Преступники пока в СИЗО, на их счету — десять убийств и пять покушений. Кроме того, им вменяют незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатки. На свободу они выйдут совсем не скоро.

https://ria.ru/20230521/ubiystvo-1872912729.html

московская область (подмосковье)

россия

сергиев посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Марикян

Мария Марикян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

происшествия, московская область (подмосковье), россия, сергиев посад, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, общество, криминал, убийство