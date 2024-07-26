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"Тела так и не нашли". Кто стоит за исчезновением школьниц шесть лет назад - РИА Новости, 26.07.2024
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08:00 26.07.2024 (обновлено: 08:03 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html
"Тела так и не нашли". Кто стоит за исчезновением школьниц шесть лет назад
"Тела так и не нашли". Кто стоит за исчезновением школьниц шесть лет назад - РИА Новости, 26.07.2024
"Тела так и не нашли". Кто стоит за исчезновением школьниц шесть лет назад
В Нижнем Новгороде суд приговорил 32-летнего Алексея Моногошева к пожизненному сроку за убийство ребенка. Это произошло шесть лет назад, подозреваемый уже... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:00
2024-07-26T08:03
происшествия
богородск
нижегородская область
кстовский район
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородский областной суд
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Нижнем Новгороде суд приговорил 32-летнего Алексея Моногошева к пожизненному сроку за убийство ребенка. Это произошло шесть лет назад, подозреваемый уже находится в колонии за другое особо тяжкое преступление. Вину он отрицает. О том, с кем еще расправился преступник, — в материале РИА Новости.Две пропажиВ августе 2018-го в Нижегородской области с разницей в несколько недель пропали две девочки. Первого числа около пяти вечера в Кстовском районе 13-летняя Мария Ложкарева поехала кататься на велосипеде, но домой так и не вернулась. Ее телефон был выключен.Родители сразу забили тревогу и обратились в полицию. К поискам присоединились спасатели и волонтеры. А в соседнем Богородске пропала еще одна девочка.Утром 20 августа девятилетняя Марина (имя несовершеннолетней изменено) гуляла возле своего дома. В какой-то момент она забежала за гаражи. Присматривавшая за ней бабушка ее не дождалась.Сотни волонтеров и спасателей прочесали весь город и окрестности. Водолазы погружались в реку, операторы БПЛА изучили местность с воздуха, однако ничего не увидели.В соцсетях тем временем опубликовали фоторобот подозреваемого в похищении — черноволосого молодого человека среднего телосложения, поползли слухи об охотящемся на школьниц маньяке. Впрочем, силовики это опровергли.СК возбудил два уголовных дела об убийстве.Новый случайВ июле 2020-го в селе Дуденево Богородского района исчезла 36-летняя соцработница Наталья Ерусланова. В последний раз ее видели 27 числа на остановке общественного транспорта. По словам очевидцев, она села в автомобиль марки ВАЗ, который направился в сторону города.На поиски вновь вышли сотни волонтеров. Прочесали окрестности — никаких следов.Возбудили еще одно уголовное дело. Тридцатого июля задержали 28-летнего жителя Богородска Алексея Моногошева. У него уже были проблемы с законом. В 2014-м, вероятно, во время службы в армии, Махачкалинский гарнизонный военный суд осудил его на год за дезертирство. Незадолго до окончания срока в честь 70-летия Победы дезертира помиловали.На допросе Моногошев рассказал, что проезжал мимо остановки, увидел женщину, предложил подбросить до города. Потом завез в лес и задушил. Экспертиза показала, что Наталью также изнасиловали.К обвинению добавили насильственные действия сексуального характера, похищение и уничтожение документов. На время следствия Моногошева отправили в СИЗО.В регионе заговорили о том, что он может быть причастен к пропаже двух девочек. Тем более внешне между Еруслановой и Мариной было определенное сходство, в частности, тот же цвет волос. СК это никак не комментировал.В сентябре 2021-го Нижегородский областной суд признал Моногошева виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Преступник попытался обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции, но вместо этого ему приплюсовали еще 11 месяцев.Добровольное признаниеУже в колонии Моногошев попал под новое следствие — его заподозрили в расправе над девятилетней Мариной. По версии СК, преступник подкараулил играющую на детской площадке девочку возле гаражей, усадил в машину, вывез в лес, задушил и спрятал тело. С жертвой убийца знаком не был, выбрал ее случайно.На Моногошева силовики вышли при проверке ранее осужденных за аналогичные преступления. В ноябре 2020-го он признался в убийстве ребенка, однако в суде отказался от показаний, выдвинув другие версии произошедших событий.Сейчас Нижегородский областной суд приговорил Моногошева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. При этом в списке статей на сайте ведомства, кроме убийства, также значится "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".Преступник продолжает отрицать вину. Адвокат отказался что-либо комментировать, пока не получит от него официального письменного разрешения. На днях решение суда обжаловали.Добавим, что следователи также установили убийцу Маши Ложкаревой — это 45-летний Дмитрий Синицын. Три года назад его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Тела девочек пока не нашли.
богородск
нижегородская область
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7 495 645-6601
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происшествия, богородск, нижегородская область, кстовский район, следственный комитет россии (ск рф), нижегородский областной суд
Происшествия, Богородск, Нижегородская область, Кстовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородский областной суд
"Тела так и не нашли". Кто стоит за исчезновением школьниц шесть лет назад

Убийца девятилетней девочки обжаловал приговор

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Нижнем Новгороде суд приговорил 32-летнего Алексея Моногошева к пожизненному сроку за убийство ребенка. Это произошло шесть лет назад, подозреваемый уже находится в колонии за другое особо тяжкое преступление. Вину он отрицает. О том, с кем еще расправился преступник, — в материале РИА Новости.

Две пропажи

В августе 2018-го в Нижегородской области с разницей в несколько недель пропали две девочки. Первого числа около пяти вечера в Кстовском районе 13-летняя Мария Ложкарева поехала кататься на велосипеде, но домой так и не вернулась. Ее телефон был выключен.
Родители сразу забили тревогу и обратились в полицию. К поискам присоединились спасатели и волонтеры. А в соседнем Богородске пропала еще одна девочка.
Ориентировка на Машу Ложкареву
Ориентировка на Машу Ложкареву - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Ориентировка на Машу Ложкареву
Утром 20 августа девятилетняя Марина (имя несовершеннолетней изменено) гуляла возле своего дома. В какой-то момент она забежала за гаражи. Присматривавшая за ней бабушка ее не дождалась.
Сотни волонтеров и спасателей прочесали весь город и окрестности. Водолазы погружались в реку, операторы БПЛА изучили местность с воздуха, однако ничего не увидели.
В соцсетях тем временем опубликовали фоторобот подозреваемого в похищении — черноволосого молодого человека среднего телосложения, поползли слухи об охотящемся на школьниц маньяке. Впрочем, силовики это опровергли.
СК возбудил два уголовных дела об убийстве.
© Фото : СУ СКР по Нижегородской областиПоиски Маши Ложкаревой
Поиски Маши Ложкаревой - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : СУ СКР по Нижегородской области
Поиски Маши Ложкаревой

Новый случай

В июле 2020-го в селе Дуденево Богородского района исчезла 36-летняя соцработница Наталья Ерусланова. В последний раз ее видели 27 числа на остановке общественного транспорта. По словам очевидцев, она села в автомобиль марки ВАЗ, который направился в сторону города.
На поиски вновь вышли сотни волонтеров. Прочесали окрестности — никаких следов.
Ориентировка на Наталью Ерусланову
Ориентировка на Наталью Ерусланову - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Ориентировка на Наталью Ерусланову
Возбудили еще одно уголовное дело. Тридцатого июля задержали 28-летнего жителя Богородска Алексея Моногошева. У него уже были проблемы с законом. В 2014-м, вероятно, во время службы в армии, Махачкалинский гарнизонный военный суд осудил его на год за дезертирство. Незадолго до окончания срока в честь 70-летия Победы дезертира помиловали.
На допросе Моногошев рассказал, что проезжал мимо остановки, увидел женщину, предложил подбросить до города. Потом завез в лес и задушил. Экспертиза показала, что Наталью также изнасиловали.
К обвинению добавили насильственные действия сексуального характера, похищение и уничтожение документов. На время следствия Моногошева отправили в СИЗО.
© Фото : Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской областиАлексей Моногошев
Алексей Моногошев - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области
Алексей Моногошев
В регионе заговорили о том, что он может быть причастен к пропаже двух девочек. Тем более внешне между Еруслановой и Мариной было определенное сходство, в частности, тот же цвет волос. СК это никак не комментировал.
В сентябре 2021-го Нижегородский областной суд признал Моногошева виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Преступник попытался обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции, но вместо этого ему приплюсовали еще 11 месяцев.

Добровольное признание

Уже в колонии Моногошев попал под новое следствие — его заподозрили в расправе над девятилетней Мариной. По версии СК, преступник подкараулил играющую на детской площадке девочку возле гаражей, усадил в машину, вывез в лес, задушил и спрятал тело. С жертвой убийца знаком не был, выбрал ее случайно.
© Фото : СУ СКР по Нижегородской областиПоисковые мероприятия
Поисковые мероприятия - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : СУ СКР по Нижегородской области
Поисковые мероприятия
На Моногошева силовики вышли при проверке ранее осужденных за аналогичные преступления. В ноябре 2020-го он признался в убийстве ребенка, однако в суде отказался от показаний, выдвинув другие версии произошедших событий.
Сейчас Нижегородский областной суд приговорил Моногошева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. При этом в списке статей на сайте ведомства, кроме убийства, также значится "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".
Преступник продолжает отрицать вину. Адвокат отказался что-либо комментировать, пока не получит от него официального письменного разрешения. На днях решение суда обжаловали.
© Фото : Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской областиМоногошев в зале суда
Моногошев в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области
Моногошев в зале суда
Добавим, что следователи также установили убийцу Маши Ложкаревой — это 45-летний Дмитрий Синицын. Три года назад его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Тела девочек пока не нашли.
 
ПроисшествияБогородскНижегородская областьКстовский районСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородский областной суд
 
 
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