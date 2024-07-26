https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html

"Тела так и не нашли". Кто стоит за исчезновением школьниц шесть лет назад

"Тела так и не нашли". Кто стоит за исчезновением школьниц шесть лет назад - РИА Новости, 26.07.2024

"Тела так и не нашли". Кто стоит за исчезновением школьниц шесть лет назад

В Нижнем Новгороде суд приговорил 32-летнего Алексея Моногошева к пожизненному сроку за убийство ребенка. Это произошло шесть лет назад, подозреваемый уже... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:03

происшествия

богородск

нижегородская область

кстовский район

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородский областной суд

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Нижнем Новгороде суд приговорил 32-летнего Алексея Моногошева к пожизненному сроку за убийство ребенка. Это произошло шесть лет назад, подозреваемый уже находится в колонии за другое особо тяжкое преступление. Вину он отрицает. О том, с кем еще расправился преступник, — в материале РИА Новости.Две пропажиВ августе 2018-го в Нижегородской области с разницей в несколько недель пропали две девочки. Первого числа около пяти вечера в Кстовском районе 13-летняя Мария Ложкарева поехала кататься на велосипеде, но домой так и не вернулась. Ее телефон был выключен.Родители сразу забили тревогу и обратились в полицию. К поискам присоединились спасатели и волонтеры. А в соседнем Богородске пропала еще одна девочка.Утром 20 августа девятилетняя Марина (имя несовершеннолетней изменено) гуляла возле своего дома. В какой-то момент она забежала за гаражи. Присматривавшая за ней бабушка ее не дождалась.Сотни волонтеров и спасателей прочесали весь город и окрестности. Водолазы погружались в реку, операторы БПЛА изучили местность с воздуха, однако ничего не увидели.В соцсетях тем временем опубликовали фоторобот подозреваемого в похищении — черноволосого молодого человека среднего телосложения, поползли слухи об охотящемся на школьниц маньяке. Впрочем, силовики это опровергли.СК возбудил два уголовных дела об убийстве.Новый случайВ июле 2020-го в селе Дуденево Богородского района исчезла 36-летняя соцработница Наталья Ерусланова. В последний раз ее видели 27 числа на остановке общественного транспорта. По словам очевидцев, она села в автомобиль марки ВАЗ, который направился в сторону города.На поиски вновь вышли сотни волонтеров. Прочесали окрестности — никаких следов.Возбудили еще одно уголовное дело. Тридцатого июля задержали 28-летнего жителя Богородска Алексея Моногошева. У него уже были проблемы с законом. В 2014-м, вероятно, во время службы в армии, Махачкалинский гарнизонный военный суд осудил его на год за дезертирство. Незадолго до окончания срока в честь 70-летия Победы дезертира помиловали.На допросе Моногошев рассказал, что проезжал мимо остановки, увидел женщину, предложил подбросить до города. Потом завез в лес и задушил. Экспертиза показала, что Наталью также изнасиловали.К обвинению добавили насильственные действия сексуального характера, похищение и уничтожение документов. На время следствия Моногошева отправили в СИЗО.В регионе заговорили о том, что он может быть причастен к пропаже двух девочек. Тем более внешне между Еруслановой и Мариной было определенное сходство, в частности, тот же цвет волос. СК это никак не комментировал.В сентябре 2021-го Нижегородский областной суд признал Моногошева виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Преступник попытался обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции, но вместо этого ему приплюсовали еще 11 месяцев.Добровольное признаниеУже в колонии Моногошев попал под новое следствие — его заподозрили в расправе над девятилетней Мариной. По версии СК, преступник подкараулил играющую на детской площадке девочку возле гаражей, усадил в машину, вывез в лес, задушил и спрятал тело. С жертвой убийца знаком не был, выбрал ее случайно.На Моногошева силовики вышли при проверке ранее осужденных за аналогичные преступления. В ноябре 2020-го он признался в убийстве ребенка, однако в суде отказался от показаний, выдвинув другие версии произошедших событий.Сейчас Нижегородский областной суд приговорил Моногошева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. При этом в списке статей на сайте ведомства, кроме убийства, также значится "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".Преступник продолжает отрицать вину. Адвокат отказался что-либо комментировать, пока не получит от него официального письменного разрешения. На днях решение суда обжаловали.Добавим, что следователи также установили убийцу Маши Ложкаревой — это 45-летний Дмитрий Синицын. Три года назад его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Тела девочек пока не нашли.

богородск

нижегородская область

кстовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, богородск, нижегородская область, кстовский район, следственный комитет россии (ск рф), нижегородский областной суд