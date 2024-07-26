Рейтинг@Mail.ru
В Кремле выразили необходимость подготовки патриотичных учителей - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 26.07.2024 (обновлено: 12:08 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/kreml-1962118605.html
В Кремле выразили необходимость подготовки патриотичных учителей
В Кремле выразили необходимость подготовки патриотичных учителей - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле выразили необходимость подготовки патриотичных учителей
Необходимо подготовить целую плеяду учителей с новым видением и пониманием патриотизма, которые будут рассказывать об этом детям не для галочки, а преподносить... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:06
2024-07-26T12:08
общество
дмитрий песков
россия
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо подготовить целую плеяду учителей с новым видением и пониманием патриотизма, которые будут рассказывать об этом детям не для галочки, а преподносить информацию интересно для нового поколения, на эту работу нужно время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надо будет подготовить еще целую плеяду учителей, преподавателей с новым видением, с новым пониманием патриотизма, чтобы они могли об этом рассказывать детям. Потому что рассказывать детям кондово, для галочки - никогда не работает", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".Песков добавил, что "когда родители видят, что детям что-то рассказывают для галочки, они тоже начинают протестовать совершенно справедливо"."Но, как вы понимаете, за год, за два такую когорту учителей подготовить невозможно. На это нужно время, и сейчас предпринимаются очень напряженные усилия для того, чтобы наладить вот эту систему подготовки преподавателей. Ну, и потом это целая методика, это должны быть учебные технологии, учебные методики, которые нравятся молодому поколению, маленькому поколению, чтобы они это воспринимали", - сказал он.
https://ria.ru/20240726/obschestvo-1962118226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий песков, россия, образование
Общество, Дмитрий Песков, Россия, Образование
В Кремле выразили необходимость подготовки патриотичных учителей

Песков: надо подготовить целую плеяду учителей с пониманием патриотизма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо подготовить целую плеяду учителей с новым видением и пониманием патриотизма, которые будут рассказывать об этом детям не для галочки, а преподносить информацию интересно для нового поколения, на эту работу нужно время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Надо будет подготовить еще целую плеяду учителей, преподавателей с новым видением, с новым пониманием патриотизма, чтобы они могли об этом рассказывать детям. Потому что рассказывать детям кондово, для галочки - никогда не работает", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
Песков добавил, что "когда родители видят, что детям что-то рассказывают для галочки, они тоже начинают протестовать совершенно справедливо".
"Но, как вы понимаете, за год, за два такую когорту учителей подготовить невозможно. На это нужно время, и сейчас предпринимаются очень напряженные усилия для того, чтобы наладить вот эту систему подготовки преподавателей. Ну, и потом это целая методика, это должны быть учебные технологии, учебные методики, которые нравятся молодому поколению, маленькому поколению, чтобы они это воспринимали", - сказал он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Песков оценил уровень патриотизма россиян
12:04
 
ОбществоДмитрий ПесковРоссияОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала