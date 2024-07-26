https://ria.ru/20240726/kreml-1962118605.html

В Кремле выразили необходимость подготовки патриотичных учителей

В Кремле выразили необходимость подготовки патриотичных учителей - РИА Новости, 26.07.2024

В Кремле выразили необходимость подготовки патриотичных учителей

Необходимо подготовить целую плеяду учителей с новым видением и пониманием патриотизма, которые будут рассказывать об этом детям не для галочки, а преподносить... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:06

2024-07-26T12:06

2024-07-26T12:08

общество

дмитрий песков

россия

образование

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо подготовить целую плеяду учителей с новым видением и пониманием патриотизма, которые будут рассказывать об этом детям не для галочки, а преподносить информацию интересно для нового поколения, на эту работу нужно время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надо будет подготовить еще целую плеяду учителей, преподавателей с новым видением, с новым пониманием патриотизма, чтобы они могли об этом рассказывать детям. Потому что рассказывать детям кондово, для галочки - никогда не работает", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".Песков добавил, что "когда родители видят, что детям что-то рассказывают для галочки, они тоже начинают протестовать совершенно справедливо"."Но, как вы понимаете, за год, за два такую когорту учителей подготовить невозможно. На это нужно время, и сейчас предпринимаются очень напряженные усилия для того, чтобы наладить вот эту систему подготовки преподавателей. Ну, и потом это целая методика, это должны быть учебные технологии, учебные методики, которые нравятся молодому поколению, маленькому поколению, чтобы они это воспринимали", - сказал он.

https://ria.ru/20240726/obschestvo-1962118226.html

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общество, дмитрий песков, россия, образование