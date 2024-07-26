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Россиянам рассказали о новом порядке списания задолженности по кредитам
Россиянам рассказали о новом порядке списания задолженности по кредитам - РИА Новости, 26.07.2024
Россиянам рассказали о новом порядке списания задолженности по кредитам
В России начал действовать новый порядок списания задолженностей по кредитам, теперь сначала будут списываться проценты, затем основной долг, и только после... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T02:21
2024-07-26T02:21
2024-07-26T02:21
россия
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В России начал действовать новый порядок списания задолженностей по кредитам, теперь сначала будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого штрафы и пени, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. Изменения о новой очередности списания задолженностей по кредитам вступили в РФ в силу с 1 июля 2024 года. "Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого - штрафы и пени", - сказал Русяев. Юрист отметил, что такое нововведение призвано облегчить положение заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности.
https://ria.ru/20240514/kredit-1945752978.html
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россия, экономика
Россиянам рассказали о новом порядке списания задолженности по кредитам
Юрист Русяев: вступил в силу новый порядок списания задолженностей по кредитам
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В России начал действовать новый порядок списания задолженностей по кредитам, теперь сначала будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого штрафы и пени, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
Изменения о новой очередности списания задолженностей по кредитам вступили в РФ в силу с 1 июля 2024 года.
"Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого - штрафы и пени", - сказал Русяев.
Юрист отметил, что такое нововведение призвано облегчить положение заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности.