https://ria.ru/20240726/konflikt-1962288820.html

Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке

Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.07.2024

Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке

Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что, в случае переизбрания в ноябре, приложит все... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:43

2024-07-26T21:43

2024-07-26T21:43

в мире

израиль

сша

ближний восток

дональд трамп

биньямин нетаньяху

хамас

оон

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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что, в случае переизбрания в ноябре, приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке, говорится в обнародованном в пятницу заявлении предвыборного штаба политика-республиканца. "Президент Трамп выразил солидарность с Израилем после отвратительного нападения, которое произошло 7 октября (2023 года - ред.), и пообещал, что по возвращении в Белый дом приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке и борьбы с распространением антисемитизма в университетских кампусах по всей территории США", - следует из заявления. Нетаньяху и Трамп встретились в пятницу в поместье экс-президента, расположенном в Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ходе состоявшихся дискуссий израильский премьер, как отмечается, поблагодарил Трампа за ряд мер, принятых им в годы республиканской администрации, включая перевод посольства США в Иерусалим, выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также борьбу с антисемитизмом как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240726/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

ближний восток

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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году