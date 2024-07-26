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Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.07.2024
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21:43 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/konflikt-1962288820.html
Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке
Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.07.2024
Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке
Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что, в случае переизбрания в ноябре, приложит все... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:43
2024-07-26T21:43
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что, в случае переизбрания в ноябре, приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке, говорится в обнародованном в пятницу заявлении предвыборного штаба политика-республиканца. "Президент Трамп выразил солидарность с Израилем после отвратительного нападения, которое произошло 7 октября (2023 года - ред.), и пообещал, что по возвращении в Белый дом приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке и борьбы с распространением антисемитизма в университетских кампусах по всей территории США", - следует из заявления. Нетаньяху и Трамп встретились в пятницу в поместье экс-президента, расположенном в Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ходе состоявшихся дискуссий израильский премьер, как отмечается, поблагодарил Трампа за ряд мер, принятых им в годы республиканской администрации, включая перевод посольства США в Иерусалим, выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также борьбу с антисемитизмом как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке

Трамп пообещал Нетаньяху восстановить мир на Ближнем Востоке при переизбрании

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что, в случае переизбрания в ноябре, приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке, говорится в обнародованном в пятницу заявлении предвыборного штаба политика-республиканца.
"Президент Трамп выразил солидарность с Израилем после отвратительного нападения, которое произошло 7 октября (2023 года - ред.), и пообещал, что по возвращении в Белый дом приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке и борьбы с распространением антисемитизма в университетских кампусах по всей территории США", - следует из заявления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
Нетаньяху и Трамп встретились в пятницу в поместье экс-президента, расположенном в Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ходе состоявшихся дискуссий израильский премьер, как отмечается, поблагодарил Трампа за ряд мер, принятых им в годы республиканской администрации, включая перевод посольства США в Иерусалим, выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также борьбу с антисемитизмом как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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