https://ria.ru/20240726/kombat-1962064927.html

"Почти в кольце": комбат ВСУ обрушился с критикой на украинских генералов

"Почти в кольце": комбат ВСУ обрушился с критикой на украинских генералов - РИА Новости, 26.07.2024

"Почти в кольце": комбат ВСУ обрушился с критикой на украинских генералов

Украинские военные понесли "определенные" потери в районе села Прогресс в ДНР из-за жестких приказов генералов, заявил изданию hromadske комбат 47-й... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T04:33

2024-07-26T04:33

2024-07-26T07:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские военные понесли "определенные" потери в районе села Прогресс в ДНР из-за жестких приказов генералов, заявил изданию hromadske комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин."Из-за того, что наши генералы — "ни шагу назад, стоим до последнего солдата" — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать", — возмутился он.По мнению офицера, стоило просто "отдать" Прогресс, расположенный западнее поселка Очеретино, и отступить на другие рубежи."Если говорить о 47-й бригаде: мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон", — пожаловался Ширшин.Комбат добавил, что в этом районе были "определенные провалы у соседей", при этом ситуация остается тяжелой, некоторые участки обороны ВСУ "продолжают сыпаться".Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.

https://ria.ru/20240724/poteri-1961621497.html

https://radiosputnik.ru/20240719/poteri-1960753256.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины