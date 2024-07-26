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"Почти в кольце": комбат ВСУ обрушился с критикой на украинских генералов - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:33 26.07.2024 (обновлено: 07:12 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/kombat-1962064927.html
"Почти в кольце": комбат ВСУ обрушился с критикой на украинских генералов
"Почти в кольце": комбат ВСУ обрушился с критикой на украинских генералов - РИА Новости, 26.07.2024
"Почти в кольце": комбат ВСУ обрушился с критикой на украинских генералов
Украинские военные понесли "определенные" потери в районе села Прогресс в ДНР из-за жестких приказов генералов, заявил изданию hromadske комбат 47-й... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T04:33
2024-07-26T07:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские военные понесли "определенные" потери в районе села Прогресс в ДНР из-за жестких приказов генералов, заявил изданию hromadske комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин.&quot;Из-за того, что наши генералы — &quot;ни шагу назад, стоим до последнего солдата&quot; — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать&quot;, — возмутился он.По мнению офицера, стоило просто "отдать" Прогресс, расположенный западнее поселка Очеретино, и отступить на другие рубежи."Если говорить о 47-й бригаде: мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон", — пожаловался Ширшин.Комбат добавил, что в этом районе были "определенные провалы у соседей", при этом ситуация остается тяжелой, некоторые участки обороны ВСУ "продолжают сыпаться".Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.
https://ria.ru/20240724/poteri-1961621497.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Почти в кольце": комбат ВСУ обрушился с критикой на украинских генералов

Комбат 47-й ОМБР ВСУ объяснил потери у Прогресса жесткими приказами генералов

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские военные понесли "определенные" потери в районе села Прогресс в ДНР из-за жестких приказов генералов, заявил изданию hromadske комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин.
«

"Из-за того, что наши генералы — "ни шагу назад, стоим до последнего солдата" — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать", — возмутился он.

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По мнению офицера, стоило просто "отдать" Прогресс, расположенный западнее поселка Очеретино, и отступить на другие рубежи.
"Если говорить о 47-й бригаде: мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон", — пожаловался Ширшин.
Комбат добавил, что в этом районе были "определенные провалы у соседей", при этом ситуация остается тяжелой, некоторые участки обороны ВСУ "продолжают сыпаться".
Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.
В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.
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