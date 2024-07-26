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Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол
Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол - РИА Новости, 26.07.2024
Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол
Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T03:15
2024-07-26T03:15
2024-07-26T03:15
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому вопросу", заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн. "Китай желает быть другом и партнером США. Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы", - сказал дипломат на торжественном приеме в посольстве, посвященном 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительной армии. При этом, подчеркнул он, Пекин ожидает аналогичного подхода и со стороны Вашингтона, в том числе в "тайваньском вопросе", который остается главным раздражителем в отношениях двух стран.
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сша, пекин, китай, в мире
США, Пекин, Китай, В мире
Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол
Посол КНР в США Се: Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США в ноябре
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому вопросу", заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн.
"Китай желает быть другом и партнером США. Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы", - сказал дипломат на торжественном приеме в посольстве, посвященном 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительной армии.
При этом, подчеркнул он, Пекин ожидает аналогичного подхода и со стороны Вашингтона, в том числе в "тайваньском вопросе", который остается главным раздражителем в отношениях двух стран.