https://ria.ru/20240726/kitay-1962062933.html

Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол

Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол - РИА Новости, 26.07.2024

Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол

Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T03:15

2024-07-26T03:15

2024-07-26T03:15

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому вопросу", заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн. "Китай желает быть другом и партнером США. Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы", - сказал дипломат на торжественном приеме в посольстве, посвященном 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительной армии. При этом, подчеркнул он, Пекин ожидает аналогичного подхода и со стороны Вашингтона, в том числе в "тайваньском вопросе", который остается главным раздражителем в отношениях двух стран.

https://ria.ru/20240726/kitay-1962062800.html

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сша, пекин, китай, в мире