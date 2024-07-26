Рейтинг@Mail.ru
Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/kitay-1962062933.html
Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол
Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол - РИА Новости, 26.07.2024
Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол
Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T03:15
2024-07-26T03:15
сша
пекин
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому вопросу", заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн. "Китай желает быть другом и партнером США. Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы", - сказал дипломат на торжественном приеме в посольстве, посвященном 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительной армии. При этом, подчеркнул он, Пекин ожидает аналогичного подхода и со стороны Вашингтона, в том числе в "тайваньском вопросе", который остается главным раздражителем в отношениях двух стран.
https://ria.ru/20240726/kitay-1962062800.html
сша
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, пекин, китай, в мире
США, Пекин, Китай, В мире
Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США, заверил китайский посол

Посол КНР в США Се: Пекин не намерен вмешиваться в выборы в США в ноябре

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому вопросу", заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн.
"Китай желает быть другом и партнером США. Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы", - сказал дипломат на торжественном приеме в посольстве, посвященном 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительной армии.
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Посол Китая в США: кризис на Украине не должен портить отношения стран
03:13
При этом, подчеркнул он, Пекин ожидает аналогичного подхода и со стороны Вашингтона, в том числе в "тайваньском вопросе", который остается главным раздражителем в отношениях двух стран.
 
СШАПекинКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала