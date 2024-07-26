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Хинштейн заявил, что пытается убедить жену отказаться от Instagram* - РИА Новости, 27.07.2024
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20:45 26.07.2024 (обновлено: 01:18 27.07.2024)
https://ria.ru/20240726/khinshteyn-1962275550.html
Хинштейн заявил, что пытается убедить жену отказаться от Instagram*
Хинштейн заявил, что пытается убедить жену отказаться от Instagram* - РИА Новости, 27.07.2024
Хинштейн заявил, что пытается убедить жену отказаться от Instagram*
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн пытается убедить жену отказаться пользоваться запрещенной соцсетью Instagram*, об этом он заявил в Telegram. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-26T20:45
2024-07-27T01:18
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн пытается убедить жену отказаться пользоваться запрещенной соцсетью Instagram*, об этом он заявил в Telegram."К сожалению, по вопросу Instagram* наши взгляды с женой расходятся. Я честно не раз пытался ее убедить полностью мигрировать в ВК (соцсеть Вконтакте. — Прим. ред.), но пока безуспешно", — написал он.По словам депутата, использование Instagram* не противоречит законодательству, но не вызывает у него восторга.Хинштейн также заверил подписчиков, что его супруга не продает рекламу в этой соцсети.В четверг Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240725/shtraf-1962028222.html
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технологии, общество, россия, александр хинштейн, telegram, госдума рф
Технологии, Общество, Россия, Александр Хинштейн, Telegram, Госдума РФ
Хинштейн заявил, что пытается убедить жену отказаться от Instagram*

Депутат ГД Хинштейн заявил, что пытается заставить жену отказаться от Instagram

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДепутат Александр Хинштейн
Депутат Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн пытается убедить жену отказаться пользоваться запрещенной соцсетью Instagram*, об этом он заявил в Telegram.
"К сожалению, по вопросу Instagram* наши взгляды с женой расходятся. Я честно не раз пытался ее убедить полностью мигрировать в ВК (соцсеть Вконтакте. — Прим. ред.), но пока безуспешно", — написал он.
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По словам депутата, использование Instagram* не противоречит законодательству, но не вызывает у него восторга.
Хинштейн также заверил подписчиков, что его супруга не продает рекламу в этой соцсети.
В четверг Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииОбществоРоссияАлександр ХинштейнTelegramГосдума РФ
 
 
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