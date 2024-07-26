https://ria.ru/20240726/khinshteyn-1962275550.html

Хинштейн заявил, что пытается убедить жену отказаться от Instagram*

Хинштейн заявил, что пытается убедить жену отказаться от Instagram* - РИА Новости, 27.07.2024

Хинштейн заявил, что пытается убедить жену отказаться от Instagram*

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн пытается убедить жену отказаться пользоваться запрещенной соцсетью Instagram*, об этом он заявил в Telegram. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-26T20:45

2024-07-26T20:45

2024-07-27T01:18

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн пытается убедить жену отказаться пользоваться запрещенной соцсетью Instagram*, об этом он заявил в Telegram."К сожалению, по вопросу Instagram* наши взгляды с женой расходятся. Я честно не раз пытался ее убедить полностью мигрировать в ВК (соцсеть Вконтакте. — Прим. ред.), но пока безуспешно", — написал он.По словам депутата, использование Instagram* не противоречит законодательству, но не вызывает у него восторга.Хинштейн также заверил подписчиков, что его супруга не продает рекламу в этой соцсети.В четверг Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240725/shtraf-1962028222.html

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технологии, общество, россия, александр хинштейн, telegram, госдума рф