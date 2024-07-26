https://ria.ru/20240726/khinshteyn-1962182249.html

Хинштейн предупредил о резком падении скорости YouTube в ближайшие дни

Хинштейн предупредил о резком падении скорости YouTube в ближайшие дни - РИА Новости, 26.07.2024

Хинштейн предупредил о резком падении скорости YouTube в ближайшие дни

К концу следующей недели скорость загрузки YouTube сильно замедлится, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:24

2024-07-26T15:24

2024-07-26T16:53

россия

youtube

общество

технологии

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. К концу следующей недели скорость загрузки YouTube сильно замедлится, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале."По моей информации, российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по "серым схемам" (неважно, в чьем лице она выступает). Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube (до 70 процентов)", — написал он.По словам депутата, для российских пользователей ресурс все равно останется доступным. Те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, и дальше смогут это делать, но для загрузки потребуется чуть больше времени, добавил Хинштейн.Он пояснил, что основной объем видеоконтента, который смотрят российские пользователи YouTube, хранится на серверах Google в России, которые размещаются на инфраструктуре операторов связи и нескольких крупных дата-центрах. Эту технику надо постоянно обслуживать, но после начала спецоперации на Украине Google перестал это делать, а к тому же и отключил часть своих серверов в России. В результате началась деградация качества, а трафик видеохостинга упал на 40 процентов.В этих условиях, добавил Хинштейн, Google начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Но он не может официально оплачивать услуги российских дата-центров, поскольку поддерживает санкции и обанкротил свою российскую "дочку". В результате деньги могут идти через полукриминальные схемы, но все участники понимают, что это незаконно.Изменение ситуации зависит от самого Google, подчеркнул депутат. Прежде всего, считает он, компания должна прекратить свою антироссийскую политику, как минимум — выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, общественных деятелей.В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы YouTube. Причиной он назвал технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.

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россия, youtube, общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф