Хинштейн предупредил о резком падении скорости YouTube в ближайшие дни
Хинштейн: работающие с Google дата-центры прекратят работу, Youtube замедлится
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. К концу следующей недели скорость загрузки YouTube сильно замедлится, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
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"По моей информации, российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по "серым схемам" (неважно, в чьем лице она выступает). Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube (до 70 процентов)", — написал он.
По словам депутата, для российских пользователей ресурс все равно останется доступным. Те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, и дальше смогут это делать, но для загрузки потребуется чуть больше времени, добавил Хинштейн.
Он пояснил, что основной объем видеоконтента, который смотрят российские пользователи YouTube, хранится на серверах Google в России, которые размещаются на инфраструктуре операторов связи и нескольких крупных дата-центрах. Эту технику надо постоянно обслуживать, но после начала спецоперации на Украине Google перестал это делать, а к тому же и отключил часть своих серверов в России. В результате началась деградация качества, а трафик видеохостинга упал на 40 процентов.
В этих условиях, добавил Хинштейн, Google начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Но он не может официально оплачивать услуги российских дата-центров, поскольку поддерживает санкции и обанкротил свою российскую "дочку". В результате деньги могут идти через полукриминальные схемы, но все участники понимают, что это незаконно.
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Изменение ситуации зависит от самого Google, подчеркнул депутат. Прежде всего, считает он, компания должна прекратить свою антироссийскую политику, как минимум — выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, общественных деятелей.
В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы YouTube. Причиной он назвал технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.
В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.