https://ria.ru/20240726/kharris-1962300179.html

Демократы ошиблись, выбрав Харрис кандидатом, заявил экс-дипломат США

Демократы ошиблись, выбрав Харрис кандидатом, заявил экс-дипломат США - РИА Новости, 26.07.2024

Демократы ошиблись, выбрав Харрис кандидатом, заявил экс-дипломат США

Демократы в США совершили ошибку, сделав выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на предстоящих в ноябре выборах главы государства,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T23:40

2024-07-26T23:40

2024-07-26T23:40

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Демократы в США совершили ошибку, сделав выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на предстоящих в ноябре выборах главы государства, заявил РИА Новости бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. "Она не способна вести дебаты и не может произнести воодушевляющую речь... Я думаю, что демократы совершили ошибку. Лучше бы они оставили Байдена", - сказал Карден, комментируя недавнюю замену кандидатуры на пост президента в лагере демократов. Он выразил мнение, что Харрис олицетворяет собой "сочетание самодовольства и глупости", и оппоненту-республиканцу Дональду Трампу не составит труда одержать над ней победу на предстоящих выборах. "Я не думаю, что ее "медовый месяц" с широкой публикой продлится слишком долго. Как только общественность начнет настраиваться на ее кампанию в сентябре и октябре, о ней можно будет составить куда лучшее представление", - указал отставной американский дипломат. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240726/kharris-1962160947.html

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024