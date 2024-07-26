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Первый предвыборный ролик Харрис разъярил американцев - РИА Новости, 26.07.2024
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07:48 26.07.2024 (обновлено: 11:55 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/kharris-1962071855.html
Первый предвыборный ролик Харрис разъярил американцев
Первый предвыборный ролик Харрис разъярил американцев - РИА Новости, 26.07.2024
Первый предвыборный ролик Харрис разъярил американцев
Пользователи Х из США раскритиковали первый предвыборный ролик вице-президента Камалы Харрис с ее заявлением об участии в выборах президента страны. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:48
2024-07-26T11:55
в мире
сша
америка
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Х из США раскритиковали первый предвыборный ролик вице-президента Камалы Харрис с ее заявлением об участии в выборах президента страны.Видео, размещенное в соцсети, начинается со слов: "Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов". Харрис назвала среди своих приоритетов борьбу с бедностью, доступность медицинских услуг и защиту граждан от насилия с использованием огнестрельного оружия.Ролик вызвал негативную реакцию пользователей в комментариях."Ты — Камала Харрис, и ты получила ноль голосов в праймериз Демократической партии. Вот какая демократия", — написал пользователь real_defender."Баллотируешься, чтобы превратить Америку во что, Камала? Высокая инфляция, большие налоги и открытые границы? Нет, спасибо, с нас достаточно твоей политики", — указал ClownWorld."Ты — Камала Харрис, и у тебя самый низкий рейтинг среди всех вице-президентов в истории США", — добавила Bubblebathgirl."Королева мира клоунов", — сыронизировал TropicalLiberty."Ты просто займешь место в кабинете (в Белом доме. — Прим. ред.)", — подчеркнул themarketswork."Ты точно проиграешь", — выразил уверенность BostonByBirth.В конце прошлой недели президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Глава Белого дома поддержал кандидатуру Харрис на ноябрьских выборах. Позднее она сообщила, что получает достаточную поддержку делегатов для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии.
https://ria.ru/20240725/kharris-1961854190.html
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в мире, сша, америка, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024

Первый предвыборный ролик Харрис разъярил американцев

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Х из США раскритиковали первый предвыборный ролик вице-президента Камалы Харрис с ее заявлением об участии в выборах президента страны.
Видео, размещенное в соцсети, начинается со слов: "Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов". Харрис назвала среди своих приоритетов борьбу с бедностью, доступность медицинских услуг и защиту граждан от насилия с использованием огнестрельного оружия.
Ролик вызвал негативную реакцию пользователей в комментариях.
«
"Ты — Камала Харрис, и ты получила ноль голосов в праймериз Демократической партии. Вот какая демократия", — написал пользователь real_defender.
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"Баллотируешься, чтобы превратить Америку во что, Камала? Высокая инфляция, большие налоги и открытые границы? Нет, спасибо, с нас достаточно твоей политики", — указал ClownWorld.
"Ты — Камала Харрис, и у тебя самый низкий рейтинг среди всех вице-президентов в истории США", — добавила Bubblebathgirl.
"Королева мира клоунов", — сыронизировал TropicalLiberty.
"Ты просто займешь место в кабинете (в Белом доме. — Прим. ред.)", — подчеркнул themarketswork.
"Ты точно проиграешь", — выразил уверенность BostonByBirth.
В конце прошлой недели президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Глава Белого дома поддержал кандидатуру Харрис на ноябрьских выборах. Позднее она сообщила, что получает достаточную поддержку делегатов для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии.
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